Se inicia la urbanización del Rancho Linares, en El Puerto

Ya han comenzado las obras de construcción de los primeros bloques de pisos en el Rancho Linares. Ecologistas en Acción denuncia públicamente "el destrozo que está provocando la maquinaria en la zona sur del bosque, colindante con los terrenos de la antigua bodega San José. Han arrancado numerosos acebuches y lentiscos, algunos los han trasplantado, en pleno mes de agosto, debajo de los pinos, lo que es un absurdo, pues, en el improbable caso de que agarren, terminarán por tener que cortarlos al no haber espacio para su desarrollo", lamentan.

Ecologistas en Acción ha tenido paralizado este proyecto urbanístico durante 15 años. La modificación del PGOU que declaró en 2010 estos terrenos urbanizables se realizó sin someterse a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica, que fue la causa por la que se anuló el PGOU de 2012. El proyecto de urbanización no se sometió a ningún proceso de evaluación ambiental; Ecologistas en Acción lo recurrió y el propio Ayuntamiento lo tuvo que anular. En la zona se van a construir 1.260 viviendas.

La entidad recuerda que "el Rancho Linares es el bosque más valioso del término municipal de El Puerto y uno de los más biodiversos de la provincia de Cádiz. En el exhaustivo inventario de la flora que ha realizado Ecologistas en Acción en estos últimos años se han identificado 325 especies vegetales, entre las que se encuentran algunas especies amenazadas. Esta alta biodiversidad se debe a la variedad de hábitats que presenta: un bosque de pino piñonero con numerosas especies arbustivas, un amplio pastizal, un retamar y un acebuchal con especies como el tomillo aceitunero. En este acebuchal es por donde han comenzado las obras de urbanización. Que en tan solo 24 hectáreas podamos encontrar una sexta parte de todas las especies vegetales que existen en nuestra provincia debería ser motivo de alegría y un argumento de peso para dotar definitivamente a este espacio de la protección que se merece para conservar sus valores naturales protegiéndolo en su totalidad".

El Ayuntamiento no ha contestado al recurso de reposición interpuesto por Ecologistas en Acción contra el acuerdo de aprobación definitiva por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 13 de junio de 2024, del Proyecto de Urbanización del Sector PP-CN4 Rancho Linares.

Ecologistas en Acción anuncia que proseguirá con la campaña en defensa del Rancho Linares para defender este bosque, "único en el término municipal de El Puerto de Santa María", concluyen.