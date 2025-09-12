Incendio de pastos en la A-2002, a su paso por El Puerto

Un mombero, durante las tareas de extinción.

Bomberos del parque de El Puerto de Santa María, con el apoyo de los de Jerez de la Frontera, han realizado este viernes una intervención por incendio de pastos y matorral en el kilómetro 4.100 de la A-2002, en el margen derecho, en el término municipal portuense.

Los efectivos han procedido a la extinción de las llamas, aunque han ardido unos 5.000 metros cuadrados.

Los medios empleados han sido seis vehículos: una autobomba urbana ligera (P-39), una autobomba urbana pesada (U-41), una autobomba rural pesada (R-18), un vehículo de rescate ligero (S-33), un vehículo de mando (M-58) y una nodriza (N-15), con un total de diez efectivos.

Han colaborado además la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.