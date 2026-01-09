Un incendio en la carga de un camión de recogida de cartón provoca una descarga de emergencia en El Puerto

Sobre las 10:15 horas de este viernes se ha producido un incendio en la carga de un camión de recogida de cartón mientras circulaba por la confluencia de Camino de Los Enamorados con Rafael Alberti. Según los primeros indicios, el origen del fuego podría estar relacionado con rescoldos o restos inflamables arrojados a los contenedores que se estaban vaciando, como colillas, restos de carbón o ascuas de barbacoa mal apagadas.

Al percatarse de que la carga empezaba a echar humo, el conductor actuó de inmediato junto con la Policía Local, que estableció un perímetro de seguridad, y los Bomberos, que intervinieron rápidamente para sofocar las llamas. Para evitar la propagación del incendio, la carga fue descargada de emergencia en la calzada, donde continuó ardiendo hasta su extinción.

Una vez controlado el fuego, se procedió a limpiar la zona de forma exhaustiva, utilizando cubas de baldeo y barredoras para garantizar la seguridad vial y la completa limpieza de la vía. Durante el incidente, la vía permaneció temporalmente cortada al tráfico, mientras se realizaban estas labores; restableciendo su normalidad en cuanto se procedió a la limpieza.

El camión no sufrió daños y el conductor resultó ileso. Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recordando la importancia de no arrojar residuos inflamables en contenedores o espacios públicos, para evitar situaciones de riesgo como la ocurrida este viernes.

El Ayuntamiento agradece la rápida actuación de los servicios de emergencias y Policía Local, así como la colaboración de la ciudadanía.