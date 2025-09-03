Las imágenes del espectacular hundimiento del Vapor de El Puerto en Cádiz

Las imágenes del hundimiento del Vapor de El Puerto

Hace 14 años que presenciamos el triste hundimiento, en el muelle de Cádiz, del Vapor Adriano III. La célebre nave, tantos años después, sigue por increíble que parezca esperando un final digno, expuesta a los elementos en el paseo fluvial de El Puerto, junto al río Guadalete que surcó durante tantos años para unir la ciudad con la capital gaditana.

Recordamos como fue la secuencia de su hundimiento.