La III Ruta de la Tapa 'Muerde el otoño' se celebra del 11 al 16 de noviembre en El Puerto

Algunos de los participantes en la ruta de la tapa.

La III Ruta de la Tapa 'Muerde el otoño' se desarrollará desde este martes 11 al domingo 16 de noviembre de 2025, con la participación de 20 establecimientos hosteleros.

El concejal David Calleja, acompañado por la edil de Turismo, Olga de Navas, ha destacado lo bien que funciona esta ruta otoñal y agradecido la colaboración de todas las personas y entidades implicadas. El edil ha subrayado que “el arte y la fantasía se derrochan incluso en los títulos de las tapas” y valorado la diferenciación entre esta ruta y la de primavera, principalmente por el uso de ingredientes de temporada. Asimismo, resaltó la importancia de la colaboración entre áreas municipales, como Fiestas, Comercio, Hostelería y Turismo, que confluyen en esta iniciativa.

Por su parte Mamen Serrano, representante de la Agrupación de Empresarios Hosteleros del Centro, ha querido destacar el éxito de las ediciones anteriores y ha expresado el agradecimiento de la entidad a los ediles. Serrano animó a la ciudadanía a “degustar y disfrutar” de las originales creaciones gastronómicas que se ofrecerán durante la ruta.

Los establecimientos participantes se reparten en tres zonas, cada una de ellas con un color identificativo:

· Zona 1: La Taberna de Edu, A Priori, Mar de Leva, Tapería Montoya, La Pescadería, Heladería Da Massimo y Bar Manolo.

· Zona 2: Tritón, Los Maeras, Bar Santa María, D’Italy, Plaza Colón, Gastrobar Rock Café y La Micaela.

· Zona 3: Los Portales, La Herrería, Heladería Soler, La Bodeguilla del Bar Jamón, Destraza y La Subasta.

Cada establecimiento ha presentado una tapa a concurso. Un jurado profesional visitará los locales para valorar las propuestas y el público podrá emitir su voto mediante papeletas depositadas en las urnas ubicadas en cada establecimiento. Para que los pasaportes de participación sean válidos, deberán contar con al menos un sello de cada zona, lo que permitirá participar en el sorteo de premios para el público.

Además de los premios a los establecimientos participantes se sorteará un premio de 500 euros entre las personas participantes que entreguen su pasaporte correctamente cumplimentado, con los sellos correspondientes de las tres zonas.