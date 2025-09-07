La II Carrera 5K Valdelagrana congrega a 600 deportistas

La II Carrera 5K Valdelagrana ha constituido un éxito de organización al reunir este domingo a más de 600 participantes, un 30% más que el año pasado. La cita, que tenía fijada la salida y meta en el Paseo Marítimo de Valdelagrana, se desarrolló en un circuito con dos vueltas de 2,5 kilómetros cada una, totalmente por asfalto y con tráfico cerrado, recorriendo las calles de la urbanización y su paseo marítimo.

El concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, que presidió la entrega de trofeos, ha destacado la capacidad de convocatoria del evento, organizado por Runnink Sportech en colaboración con la Concejalía y la Diputación de Cádiz.

La competición contaba con dos cajones de salida (élite y popular), en una única carrera que estuvo abierta a participantes a partir de los 16 años, divididos en cinco categorías: junior, senior, máster A, máster B y máster C, tanto en masculino como en femenino.

Desde Runnink Alejandro Pérez afirma que la jornada ha registrado mucho público, con personas animando a los corredores incluso desde los balcones de sus domicilios, y que climatológicamente ha sido similar a la del pasado año, correspondiendo a las mujeres un 32% de la participación, porcentaje superior al habitual.

La carrera establecía premios en metálico para los cinco primeros clasificados en masculino y en femenino, que oscilaban entre los 150 y los 50 euros. Se impuso en categoría masculina Pedro Garrido, quien también ganara el pasado año, del Runchip Catunambú Jerez, parando el crono en 14 minutos y 53 segundos, batiendo el récord (18 segundos menos), por lo que obtiene un premio adicional en metálico de 50 euros, mientras que en la femenina la ganadora fue Tamara Pérez, igualmente vencedora del pasado año, del Running Pinto, con un tiempo de 18 minutos y un segundo (37 segundos menos que en 2024), alzándose con el premio adicional de 50 euros.

La carrera estuvo cronometrada mediante chip electrónico, siendo obligatorio llevar el dorsal visible. Los corredores contaron con un punto de avituallamiento de agua en el kilómetro 2,5 y otro en meta con agua, isotónico y fruta.