El hotel Duques de Medinaceli de El Puerto abre el restaurante Doce Caños

Una imagen de la terraza del restaurante Doce Caños, en el Duques de Medinaceli.

Tras la reapertura, el pasado 1 de julio, del hotel Duques de Medinaceli, el único establecimiento hotelero de cinco estrellas en El Puerto, la cadena Soho Boutique Hotels pone ahora en marcha el restaurante Doce Caños, donde cada plato se convierte en una declaración de intenciones con el uso de producto local y una mirada actual.

"Aquí, el producto de temporada no se adivina: se respeta, se cuida y se convierte en protagonista. Cada ingrediente llega en su mejor momento, directo del mercado a la mesa con la intención de contar una historia, la del sabor auténtico del sur en cada bocado", explican desde la cadena hotelera.

Uno de los platos del nuevo restaurante.

La cocina de raíces se mezcla en el nuevo restaurante con técnicas contemporáneas para ofrecer una experiencia gastronómica tan memorable como su entorno. "Comer en Doce Caños es saborear el acento andaluz", aseguran desde Soho Boutique Hotels.

Ubicado a pasos del casco histórico y rodeado de bodegas, Soho Boutique Duques de Medinaceli ofrece 28 habitaciones a la entrada del casco histórico portuense, 19 de ellas suites y nueve dobles, así como piscina al aire libre y los jardines de la antigua Quinta de Terry, que aparecen recogidos en el catálogo andaluz de Parques y Jardines por su belleza y buen estado de conservación.

La apertura de Soho Boutique Duques de Medinaceli forma parte del plan de expansión nacional e internacional de la cadena. El grupo se estructura en tres marcas que responden a distintas formas de viajar: Soho boutique Hotels, ITC By Soho Boutique y la vacacional Moon Dreams.