Homenaje en El Puerto a Manolo 'el Trompeta': Reconocimiento al compromiso social y la accesibilidad universal

Como es tradición por parte de Unión Portuense, en el marco de la celebración del Día de El Puerto, el 16 de diciembre, la formación municipalista anuncia con orgullo que su reconocimiento anual en esta edición será para Manuel Pérez Navarro, conocido popularmente como Manolo 'el Trompeta', por su incansable compromiso social y su defensa de la accesibilidad universal y los derechos de las personas con discapacidad y movilidad reducida.

Este homenaje se suma a una tradición iniciada en 2020, con la que Unión Portuense reconoce a portuenses, de nacimiento o de corazón, que representan los valores de solidaridad, entrega y compromiso con la ciudad y su gente.

Manolo Pérez es actualmente presidente de la asociación La Gaviota, entidad desde la que trabaja en favor de la inclusión, la accesibilidad y la mejora de la movilidad en El Puerto de Santa María. Aunque asumió la presidencia a finales de 2020, su vinculación con la asociación se remonta a hace más de 16 años, periodo en el que ha demostrado una dedicación constante y desinteresada al bienestar de las personas más vulnerables.

Su trayectoria solidaria va más allá de La Gaviota. Durante más de cinco años ha sido voluntario en ADRA, colaborando en el reparto de alimentos a familias en situación de necesidad, y ha estado siempre estrechamente ligado al tejido asociativo vecinal de la ciudad. En las asociaciones de vecinos de Las Nieves y de Pueblo Nuevo en Malacara desempeñó durante décadas la labor de delegado de Deportes, formando y entrenando a generaciones de niños y jóvenes portuenses, dejando una huella imborrable.

Persona conocida y querida, Manolo también forma parte de la memoria colectiva del deporte local, especialmente del Racing Club Portuense, al que ha animado durante años con su ya mítico grito de guerra: “¡Racing del Puerto, tracatrá!”, convertido en seña de identidad de la afición.

Desde Unión Portuense se destaca especialmente su valentía y coherencia en la defensa de la accesibilidad universal, una labor que ha desarrollado sin concesiones, denunciando situaciones injustas y malas prácticas, siempre con humildad desde el compromiso con el interés general y la igualdad de derechos para todas las personas.

El acto de homenaje, al igual que en ediciones anteriores, tendrá lugar durante la Feria, un espacio de encuentro ciudadano en el que compartir este reconocimiento con el conjunto de la población. En palabras de Javier Botella, portavoz de Unión Portuense, “Manolo el Trompeta representa la constancia, la solidaridad y el compromiso real con quienes más lo necesitan. Su trabajo en favor de la accesibilidad y su trayectoria en el movimiento asociativo lo convierten en un referente de valores para nuestra ciudad”.

Unión Portuense felicita a todos los portuenses en el Día de El Puerto e invita a la ciudadanía a participar en este acto de reconocimiento a una persona cuya vida ha estado marcada por la entrega, la justicia social y el amor por su ciudad.