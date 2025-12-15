Adelante El Puerto apoya la propuesta popular de concesión de la Medalla de Oro de El Puerto a Manuel Ortega Domínguez

Desde Adelante El Puerto han mostrado su respaldo “firme y decidido" a la petición impulsada por la familia de Manuel Ortega Domínguez para que se le conceda la Medalla de Oro de la Ciudad, un reconocimiento que la formación considera justo, necesario y largamente merecido.

Manuel Ortega es, ante todo, un hombre bueno y un artista profundamente ligado a El Puerto. Pintor y creador comprometido con su tierra, ha llevado el nombre de la ciudad por bandera durante décadas, poniendo su arte al servicio del pueblo portuense y contribuyendo de manera generosa, en numerosas ocasiones de forma altruista, a la vida cultural y social del municipio. “Manuel representa a esa gente del pueblo llano que hace ciudad desde el compromiso, la humildad y el amor por El Puerto”, señalan desde Adelante.

La formación andalucista de izquierdas subraya que este reconocimiento “no debería reservarse para grandes empresas o intereses económicos premiados a dedo”, sino para personas que, como Manuel Ortega, “han sido elegidas por el cariño y el respeto del pueblo”. En este sentido, desde Adelante consideran que reconocer a Manuel Ortega es reconocer a la cultura popular, al arte hecho desde abajo y al compromiso sincero con la ciudad.

Asimismo, Adelante El Puerto insiste en la importancia de homenajear en vida a quienes han contribuido de forma tan significativa al patrimonio cultural y humano del municipio. “Es mejor premiar ahora, cuando puede sentir el reconocimiento de su gente, que lamentarlo después cuando ya no esté”, afirman.

Por último, la formación critica la actitud del alcalde, Germán Beardo, recordando que “no basta con grabarse vídeos para blanquear la imagen del gobierno local. Menos gestos vacíos y más reconocimientos reales y valientes”, concluyen desde Adelante El Puerto, que anima al Ayuntamiento a atender esta reivindicación ciudadana y hacer justicia con Manuel Ortega Domínguez.