La Hermandad del Olivo de El Puerto realiza este viernes 24 el tercer traslado de la Virgen por el Año Jubilar de la Esperanza
El traslado será desde la parroquia de La Palma a la de La Milagrosa
La Hermandad del Olivo de El Puerto llevará a la Virgen a varias parroquias con motivo del Año Jubilar de la Esperanza
La Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza realizará este viernes 24 el tercero de los cinco traslados de la Virgen que lleva a cabo con motivo del Año Jubilar de la Esperanza.
La salida de la Parroquia de Jesucristo Redentor y Nuestra Señora de la Palma tendrá lugar a las 18:30 horas, emprendiendo Rodrigo de Bastidas, Almirante Cañas Trujillo, Pasaje de Pinar Hondo, Escritor Salvador Rueda, Avenida del Doctor Marañón y Federico García Lorca, para entrar en la Parroquia de la Virgen de la Medalla Milagrosa a las 19:15 horas. El acompañamiento musical estará a cargo de la Capilla Musical Vía Sacra.
El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, que ha diseñado el manto bordado y la corona que estrena la Virgen, anima a participar en este traslado que, como indica la Hermana Mayor de la Hermandad del Olivo, Ana Ortega, la entidad está realizando al formar parte de su misión, evangelizar a través de la imagen.
La iniciativa comprende en el trayecto de una parroquia a otra momentos de oración pública, como el rezo del Santo Rosario, las letanías y otros ejercicios de piedad tradicional y se une a las actividades que, durante todo el año, realiza la Hermandad por el Año Jubilar. Cada traslado cuenta con la presencia de un buen número de hermanos llevando su cirio y de varias cuadrillas de costaleros que portarán la parihuela. Esta oportunidad de portar a la Virgen se ofrece también a los fieles y devotos que lo deseen.
La Virgen permanece varios días en cada parroquia con objeto de que la feligresía de cada lugar pueda acercarse a ella y participar de actos catequéticos y de culto, como eucaristías, oraciones y besamanos.
También te puede interesar
Lo último