La Hermandad de los Afligidos de El Puerto presentó el cartel 'Octubre, mes del Rosario'

La Real, Sacramental y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Francisco de Asís presentó el pasado viernes el primer cartel 'Octubre, mes del Rosario', con el que la Hermandad de los Afligidos anuncia la dedicatoria que la Iglesia realiza al Rosario durante el próximo mes.

El cartel es una fotografía realizada por el hermano mayor, Alejandro Fernández, en la que se observa un primer plano del rostro de María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos. Fernández ha expresado la ilusión de los hermanos por tratarse de la primera ocasión en que tiene lugar esta convocatoria, mostrando su deseo de que tenga continuidad en los próximos años.

El cofrade de la Humildad y Paciencia José Manuel Cristo Álvarez fue el encargado de presentar la obra. Cristo Álvarez señaló que su principal mensaje era invitar a los devotos a rezar el Rosario. Exaltador de la Virgen hace dos años, apuntó que sigue enamorado de ella y expresó que en su cuello cuelga un rosario desde que su padre falleciera hace 25 años, definiendo el rosario como un símbolo de esperanza.

Ya el sábado Mar Vázquez Parra protagonizó la IV Exaltación a María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, con motivo de la Festividad Litúrgica de la Bienaventurada Virgen María del Rosario en la iglesia del Convento de las Concepcionistas.

La exaltadora fue presentada por el teniente de alcalde de Gran Ciudad, Javier Bello, quien señaló la larga trayectoria cofrade de Vázquez, que llegó a ser presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y actualmente es Hermana Mayor de la Hermandad del Carmen, así como su profundo sentimiento cristiano. Bello se refirió a Vázquez como “una mujer que trabaja por su ciudad y que nunca deja de tender la mano a este concejal que busca mejorar El Puerto”. En su intervención, Bello dijo que con la hermandad de los Afligidos le une no solo la fe sino también un compromiso firme, el de rehabilitar su sede canónica, objetivo “que va acercándose”.

Mar Vázquez, pregonera de dilatada experiencia en nuestra ciudad, destacaba varios aspectos de la Hermandad de los Afligidos, como su relación personal con dicha entidad, que viene desde la infancia, y con la cruz que se alza sobre el edificio de San Juan de Dios. La exaltadora se refirió a la historia de la hermandad a lo largo de los años y a la presencia de la misma en el barrio donde ella ha crecido. La pregonera subrayó la idiosincrasia de la institución cofrade, mencionando aspectos como el respeto y la sobriedad, y puso de manifiesto la fe que la sociedad portuense profesa al Señor del Hospital y a la Virgen del Rosario.