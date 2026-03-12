'Las hermanas de Manolete', este sábado en el teatro Muñoz Seca de El Puerto

El teatro municipal Pedro Muñoz Seca acogerá este sábado 14 de marzo, a las 20:00 horas, la función de teatro 'Las Hermanas de Manolete', con texto de Alicia Montesquiu y dirigida por Gabriel Olivares. La obra, que forma parte de la programación organizada por la concejalía de Cultura, dirigida por el teniente de alcalde Enrique Iglesias, contará con las actuaciones de la propia escritora Alicia Montesquiu, de Alicia Cabrera y de Ana Turpin.

'Las Hermanas de Manolete' es una historia de ficción inspirada en los personajes que rodearon la muerte del torero Manolete en 1947. La obra retrata la sociedad franquista, en la que las mujeres eran relegadas a un segundo plano, mostrando a través de humor negro la tragedia que afecta a un hombre considerado un dios, a un toro y a una actriz enamorada. La función también pone de relieve la vida de mujeres valientes, creativas y complejas que tejían y deshacían la trama que rodeaba a los personajes ilustres, en un espacio reducido que la sociedad permitía a lo femenino.

El montaje es fruto del trabajo de Gabriel Olivares, director y productor teatral con más de 20 espectáculos dirigidos en comedia, musical y drama, además de premios nacionales e internacionales, y Alicia Montesquiu, dramaturga, actriz y cantante formada en Barcelona y Madrid, con una extensa trayectoria en teatro clásico, musical y zarzuela. Entre sus trabajos recientes destacan 'El lindo Don Diego', 'Gorda' y 'Correr, saltar, volar', entre otros.

Las entradas para la obra tienen un precio de 10 € a 16 €. La taquilla del Pedro Muñoz Seca abrirá el sábado 14 de marzo de 18:00 a 20:00 horas, y también están disponibles en la web www.elpuertodesantamaria.sacatuentrada.es