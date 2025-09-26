El Guadalete y su historia cobran vida en El Puerto con la exposición 'Una mirada al río', de José Manuel Vargas

El centro cultural Alfonso X El Sabio acogió en la noche del jueves un lleno absoluto en la inauguración de la exposición de fotografías 'Una mirada al río', del reconocido fotógrafo José Manuel Vargas, organizada por la Concejalía de Cultura.

La muestra fue inaugurada por Enrique Iglesias, concejal de Cultura y Educación, junto al artista, quien estuvo acompañado de amigos, familiares y personalidades del ámbito cultural portuense.

José Manuel Vargas, fotógrafo vocacional especializado en naturaleza, ha recorrido durante años los espacios naturales de Cádiz, capturando imágenes del Parque Natural de Los Toruños y la Algaida, el Parque Nacional de los Alcornocales, la costa gaditana, ríos, bosques y cielos nocturnos, además de otros lugares de la península. Su trabajo ha sido expuesto en numerosas poblaciones de la provincia. También ha publicado el libro 'Intermareal. Una mirada entre mareas'.

En esta nueva muestra, once años después de su última exposición en el centro cultural Alfonso X, Vargas presenta un proyecto fotográfico centrado en el río Guadalete, reflejando no solo su belleza natural y urbana sino también su importancia histórica para El Puerto de Santa María. La exposición combina un enfoque documental y estético, mostrando la relación entre las reformas actuales y los vestigios históricos del río, ofreciendo una visión que conecta pasado y presente. Según el propio artista, la finalidad es ofrecer una representación clara y respetuosa del lugar, destacando la riqueza patrimonial y la memoria que el Guadalete ha transmitido a lo largo de los siglos.

'Una mirada al río' podrá visitarse hasta el 18 de octubre en la sala de exposiciones del centro cultural Alfonso X (Larga, 89), de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas, y los sábados de 10:30 a 13:30 h. La entrada es libre. El concejal de Cultura anima tanto a portuenses como a visitantes a disfrutar de esta propuesta que une historia y presente de la ciudad.