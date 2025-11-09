Gran éxito del 'Homenaje' de El Wilo en el teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto

Los aficionados al flamenco tuvieron ocasión de disfrutar de un gran espectáculo en la noche del sábado en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca. Jorge Ramírez 'El Wilo' ofreció un recital que llevaba por título 'Homenaje', dedicado a sus mayores y a los cantaores y artistas que le han influenciado en su cante desde niño, a los que ha admirado a lo largo de su vida.

Acompañado de varios artistas de la tierra, entre ellos el guitarrista Jesule de El Puerto o la cantaora Soledad Gatica, entre otros, el Wilo logró emocionar a un auditorio que le arropó en todo momento, con todas las entradas vendidas.