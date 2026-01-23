Gran conferencia del profesor Juan Manuel Jiménez Arenas en la primera cita de 2026 del Aula Menesteo en El Puerto

La Ermita de Santa Clara acogió, pese a una meteorología adversa, a un numeroso público que pudo disfrutar de la disertación del profesor de la Universidad de Granada Juan Manuel Jiménez Arenas, centrada en las investigaciones realizadas en los yacimientos de Orce (Granada), un proyecto de referencia para comprender el origen de las primeras poblaciones humanas en Europa.

El encuentro fue organizado por el Aula Menesteo, que desde hace varios meses se presenta como una de las entidades más activas en la dinamización cultural de El Puerto de Santa María, recuperando un papel protagonista en la divulgación de nuestra historia desde una perspectiva científica, pero cercana y amena. Francisco J. Giles Guzmán, presidente del Aula, también arqueólogo y especialista en Prehistoria, fue el encargado de la presentación, poniendo énfasis tanto en la faceta científica como en el compromiso social del conferenciante invitado.

Aspectos del comportamiento de estos primeros humanos y la reconstrucción de un paisaje ya desaparecido, que se remonta a casi un millón y medio de años, fueron el eje de la ponencia de Juan Manuel Jiménez Arenas. En ella abordó múltiples cuestiones, como los criterios de selección de materias primas para la elaboración de los útiles de piedra más antiguos de Europa occidental; las formas y estrategias de consumo; las especies animales aprovechadas; la posible competencia con grandes depredadores como tigres de dientes de sable, hienas gigantes o lobos hoy extintos, detectada a través del estudio de los huesos de los animales consumidos; así como posibles actitudes colaborativas y de cuidado entre los integrantes de estas primeras comunidades humanas, inferidas a partir del análisis de los importantes, aunque muy escasos, restos óseos humanos. El conferenciante mostró además un especial interés en explicar las disciplinas y técnicas empleadas, destacando el carácter pionero del proyecto en la aplicación de algoritmos matemáticos para un análisis más preciso del registro arqueológico y paleontológico.

El carácter científico, abierto y accesible al público general se hizo patente en la posterior tertulia, personas con gran interés por nuestra historia, procedentes tanto de El Puerto como de localidades cercanas, junto con varios investigadores, arqueólogos e historiadores portuenses, pudieron debatir junto al invitado sobre múltiples cuestiones relacionadas con la conferencia.

El acto finalizó con el agradecimiento de la directiva del Aula Menesteo por la normalización en la disponibilidad de un espacio y de medios técnicos de calidad que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María pone a disposición de actividades de carácter cultural, así como por la profesionalidad y actitud participativa de técnicos municipales del área de Patrimonio, Jorge Roa Pérez y Juan José Delgado Aguilera.