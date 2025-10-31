El Aula Menesteo recupera su cita con la Historia en El Puerto

Si bien el Aula de Historia Menesteo nunca ha cesado su actividad como tal, editando la publicación semestral de la reconocida Revista de Historia de El Puerto, llevaba varios años sin realizar sus tertulias de historia que, durante más de tres décadas, fueron una cita de renombre en el panorama cultural de El Puerto y la provincia.

Previamente a la tertulia, el último número de su revista —que ya asciende al 74— fue presentado por Ana Becerra Parra, miembro del consejo editorial, quien expuso los temas tratados en esta edición. En ella destacan trabajos como el dedicado a la alquería andalusí de Grañina, localizada en la campiña portuense, y un estudio sobre las estrategias patrimoniales y económicas de la nobleza portuense entre los siglos XVIII y XIX, con los IX marqueses de Villareal de Purullena como objeto de análisis. El presente número se completa con dos interesantes notas sobre recientes estudios de cerámica bajomedieval y moderna documentadas en El Puerto, recensiones y la republicación de un documento del historiador portuense Hipólito Sancho de Sopranis.

La tertulia fue presentada por su actual presidente, Francisco J. Giles Guzmán, quien, tras casi veinte años formando parte de su junta directiva, recoge el testigo de dirigir esta institución, junto a José Manuel Lojo Galán y José Antonio Ruiz Gil. Tras agradecer a la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia acoger las tertulias en su sede, trasladó al público presente “la intención de que el Aula Menesteo continúe siendo un referente historiográfico y, a su vez, retome su vinculación con el público en general, recuperando su labor como entidad dinamizadora de la cultura en El Puerto de Santa María”.

La conferencia, impartida por el doctor Miguel Ángel Borrego Soto, fue un interesante recorrido por los orígenes andalusíes de El Puerto de Santa María, con gran protagonismo de las fuentes árabes —en las cuales es un renombrado especialista—, así como de los testimonios arqueológicos, defendiendo la identificación del yacimiento de Doña Blanca con la antigua Šiḏūna, cuna de destacados ulemas medievales. Posteriormente, realizó una revisión de la documentación medieval relativa a al-Qanāṭir, el 'Puerto' islámico a orillas del Guadalete, que ha llegado hasta nuestros días.