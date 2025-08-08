Gran acogida del libro 'Los orígenes de Puerto Sherry' en su presentación

La terraza de hotel Puerto Sherry (como no podía ser de otra manera) acogió ayer por la tarde la presentación del libro Los orígenes de Puerto Sherry, una obra - escrita por Jerónimo Ybarra- donde se realiza una trayectoria por la historia de "uno de los proyectos náuticos más ambiciosos del sur de Europa".

"A través de una cuidada labor de archivo y testimonios, la obra aborda desde la planificación inicial hasta los desafíos administrativos, pasando por los conflictos jurídicos y las decisiones estratégicas que marcaron el rumbo de Puerto Sherry", explica el autor. "Este libro busca contar cómo empezó todo. Y también agradecer, desde la memoria, a quienes hicieron posible esta realidad. En especial a mi padre, José María Ybarra, cuya visión y entrega resultaron fundamentales en los orígenes del proyecto”, explicó el autor durante el acto.

En el evento Ybarra no estuvo solo. Junto a él etuvieron la presidenta de Puerto Sherry, Valle de la Riva, y Juan Suarez Ávila, pintor y diseñador portuense que jugó un papel importante en los comienzos de Puerto Sherry. Además, contó con la participación de colaboradores del proyecto original, empresarios de la zona y miembros de la comunidad portuense. Asimimo, tras el ratito dedicado a la obra literaria, se procedió a descubrir una placa conmemorativa en recuerdo de Jose María Ybarra en un sentido homenaje del que fueron testigo sus hijos Jerónimo, Leopoldo, Marcial, Jose María (VI Conde de Ybarra), Carmen y Diego Ybarra Sainz de la Maza.