Gran acogida en los centros escolares portuenses a la actividad del Día Internacional del Flamenco

Una imagen de la actividad desarrollada en los colegios.

La Asociación Cultural Amigos de El Chumi celebró el pasado viernes con gran éxito su actividad educativa por el Día Internacional del Flamenco, llevando el arte jondo directamente a las aulas de tres centros escolares de nuestra ciudad.

La iniciativa fue recibida con enorme interés por parte de los colegios y un entusiasmo contagioso por parte de los niños, que no solo disfrutaron de las actuaciones, sino que también participaron activamente en las demostraciones.

La jornada contó con la destacada actuación y entrega del Aula Flamenca de Paymogo (Huelva), cuyos jóvenes talentos ofrecieron una muestra llena de arte y pasión. Las artistas Cristina Sierra, Ana Sierra, Carmen Moreno y Yolanda Moreno, acompañadas por su profesor Manuel Sierra, compartieron con el alumnado su conocimiento, su estilo y su amor por el flamenco.

Las actividades se desarrollaron a lo largo de la mañana en los colegios La Florida, Las Nieves y Sagrado Corazón.

A través de actuaciones, explicaciones didácticas y participación directa del alumnado, los estudiantes pudieron acercarse a una de las manifestaciones culturales más representativas de Andalucía. Risas, palmas, compás y curiosidad llenaron cada centro visitado.

La Asociación Cultural Amigos de El Chumi, junto al Aula Flamenca de Paymogo, reafirma con esta iniciativa su compromiso con la difusión y preservación del arte flamenco.

Además, expresa su intención de repetir esta actividad en los próximos años y, si es posible, ampliarla a más centros educativos, con el objetivo de seguir sembrando en las nuevas generaciones el amor por este patrimonio vivo reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.