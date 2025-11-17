Clase magistral de bulerías en El Puerto para celebrar los 15 años del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El Monasterio de la Victoria acogió un evento para conmemorar el Día Internacional del Flamenco: quince años después de su declaración por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Concejalía de Fiestas, que encabeza David Calleja, y las Academias de Baile organizaron una cita en la que también estuvieron presentes todas las personas interesadas y en la que la conocida bailaora María Jesús García, integrante de la compañía de Sara Baras, dirigió una clase abierta a todo el público.

Acompañada por David Bernabé y dos alumnos de su escuela de percusión, García impartió una sesión dedicada a las bulerías, con un par de patadas, una más básica y otra más elaborada. La clase se extendió de doce a una y media del mediodía, continuando con un baile en el que se pusieron en práctica los ejercicios desarrollados durante la misma. Días antes, se había difundido un vídeo con el que los participantes pudieron ir trabajando sus movimientos.

Las academias presentes fueron las de Araceli Arias, Carmen Morales, Víctor Raposo, José Leiva, Silvia Belenguer y Carmen Navarro. La actividad, en la que se integró a más de 250 personas, permitió conmemorar el Día Internacional del Flamenco poniendo en valor el importante trabajo que realizan las academias.

El acto fue presentado por José Antonio Pomares. Antes de comenzar los bailes, Rafa Tardío leyó un manifiesto en el que destacaba que el flamenco, “con todos sus palos, es algo que atraviesa los sentidos”, considerando que el flamenco “es español y universal".