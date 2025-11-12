400 alumnos participan en una nueva edición del programa 'Conoce el flamenco' en El Puerto

Una imagen de la actividad en la sede de la peña 'El Nitri'.

La Tertulia Flamenca Tomás 'El Nitri' acoge desde ayer y hasta el próximo jueves 13 una nueva edición de la actividad 'Conoce el Flamenco', incluida en la Oferta Educativa Municipal, que coordina la Concejalía de Educación.

En esta edición, 400 alumnos de Secundaria y Bachillerato se trasladan desde sus centros escolares hasta la sede de la peña, situada en calle Diego Niño, para adentrarse en el arte flamenco a través de una charla ofrecida por el presidente de la tertulia, Bartolomé Brao, y disfrutar posteriormente de una actuación en directo a cargo de Selu del Puerto al cante y Santiago Moreno a la guitarra.

El teniente de alcalde de Educación, Enrique Iglesias, ha agradecido a la Tertulia su colaboración e implicación en este proyecto, “que contribuye a acercar a las nuevas generaciones un arte tan nuestro como el flamenco, ayudando a su preservación y continuidad”. Iglesias ha destacado también la excelente acogida que el programa recibe año tras año por parte de profesorado y alumnado.

El programa tiene como objetivo difundir la historia del flamenco, dar a conocer a sus principales intérpretes y permitir que los jóvenes aprendan a identificar los distintos palos, con especial atención a los Cantes de Cádiz y los Puertos.

Esta nueva edición de 'Conoce el Flamenco' se desarrolla en cuatro jornadas y cuenta con la participación de los centros educativos Las Banderas, Muñoz Seca, Juan Lara, La Arboleda, Las Esclavas, CIMI Bahía de Cádiz, Antonio de la Torre, Luisa de Marillac, Santo Domingo y Valdelagrana.