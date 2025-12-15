El 'gordo' llega de forma anticipada a la administración de loterías más antigua de El Puerto

El premio gordo de la Lotería Nacional ha llegado con antelacion hasta El Puerto de Santa María. El despacho que regenta Álvaro Díez Benjumeda, en el número 6 de la avenida de la Constitución, repartió en el sorteo del pasado sábado cerca de dos millones de euros, de los tres millones que llevaban de cinco series del número 16.149, un número al que están abonados desde hace décadas muchos clientes de la administración.

El mismo número fue premiado en otras dos administraciones locales con 60.000 euros cada una, lo que en conjunto hizo que en El Puerto se repartieran el sábado 2,5 millones de euros.

En concreto a los abonados fijos al número se les repartió la friolera de 1,5 millones de euros, por un total de 25 décimos premiados con 60.000 euros cada uno, pero si se le suman los décimos vendidos por ventanilla el premio se acerca hasta los casi dos millones de euros. Un bar portuense abonado a este número ha repartido entre sus clientes nada menos que 600.000 euros.

Álvaro Díez está feliz por haber repartido tanta alegría estos días. Él mismo llamó personalmente a muchos de sus clientes para comunicarles la buena noticia, aunque la mayoría ya se había enterado con antelación. La administración que regenta es la número 2 de El Puerto, ahora mismo la más antigua de la ciudad, y en sus años de funcionamiento, desde 1982, este es el premio más importante que han dado.

Algunos de los premiados han ido estos días por allí para celebrarlo y en algunos casos ya han trasladado al gerente de la administración sus planes para gastar el dinero. Hay que tener en cuenta que la administración se ubica justo al lado del bar La Ponderosa, muy popular en El Puerto, por lo que abre también todos los domingos. "El año pasado dimos un premio de 30.000 euros, pero nada que ver con esto. Lo que nunca hemos dado ha sido un premio importante en Navidad", explica Álvaro. Quien sabe si esta es la antesala de una celebración aún mayor para estas Navidades.