El gobierno local afirma que no hay nada decidido en el cambio del callejero

El alcalde socialista David de la Encina y su socio de Gobierno, Antonio Fernández, han querido ofrecer su punto de vista sobre el cambio de nombres de calles propuesto en el informe de la Comisión Asesora que estudia modificar la nomenclatura del callejero portuense, sobre lo cual no hay nada decidido.

En primer lugar, tanto el alcalde como su socio de IU han lamentado "el malestar que se ha generado a las personas que se han sentido aludidas al ver los nombres de sus familiares en una relación de posibles retiradas de nomenclatura que, en modo alguno, está decidido y que contiene varios errores". En concreto, en el comunicado municipal se afirma que las calles referidas a los alcaldes Javier Merello y Juan Melgarejo Osborne "ni siquiera están citadas en el informe de expertos".

Asimismo, han lamentado el malestar del grupo de expertos, doctores en Historia, que, desinteresadamente, han realizado un estudio y emitido un informe técnico en el que, insisten, "ni se mencionan las calles Javier Merello y Juan Melgarejo Osborne".

De la misma forma, los munícipes han subrayado que agradecen la labor, también desinteresada, de un grupo de personas que han participado en las reuniones de la Comisión de Memoria Histórica, cuyos trabajos han concluido con una exposición de cambios en el callejero que ahora deberá ser analizada y seguir el curso recogido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Por consiguiente, en el comunicado el alcalde manifiesta que "no existe ninguna resolución ni acto ejecutivo que imponga ningún cambio de calles. Simplemente existe un informe técnico (donde no se alude a las calles Javier Merello ni Juan Melgarejo Osborne) y un pronunciamiento de Comisión, que no constituye resolución y que aún precisa de un análisis y debate".

El Foro se siente decepcionado por la posición del equipo de Gobierno local

Por su parte, el Foro por la Memoria de El Puerto ha mostrado su decepción ante el comunicado del alcalde y su socio de gobierno, manifestando por medio de su vicepresidenta, Pilar Peruyera, que "me parece de una cobardía tremenda", y que la posición del Ayuntamiento "no hay por dónde cogerla, porque es una chapuza sobre chapuza".

No obstante, el Foro ha querido manifestar en relación a la polémica surgida a raíz del cambio de nombres propuesto para las calles, en base a la aplicación de la Ley General de Memoria Histórica y su equivalente en Andalucía, que está convencido de que todos los nombres propuestos se ajustan a la citada Ley. La vicepresidenta, Pilar Peruyera, ha subrayado no obstante que ante la controversia surgida y "esperando poder conciliar los ánimos de todos", las calles sobre cuya nominación existan dudas sean remitidas al Consejo de la Dirección General de Memoria Democrática, un organismo que depende de la Junta de Andalucía, "y que será quien definitivamente valore la oportunidad o no de su mantenimiento". El Foro por la Memoria, una de las entidades más implicadas en el procedimiento para renovar el nomenclator de El Puerto, advierte que el informe definitivo que emita dicho organismo deberá "ser vinculante a todos los efectos".

Según el Foro por la Memoria, la propuesta para analizar los nombres de las calles sobre los que puede haber dudas, debe partir del Ayuntamiento, que ha de ser la institución que eleve la petición al Consejo de Memoria Democrática. El Foro por la Memoria espera que en noviembre se eleve a pleno el cambio de la nomenclatura de aquellas calles y barriadas que no sean controvertidas, y que otros nombres como los de los alcaldes Javier Merello Gaztelu o Juan Melgarejo Osborne queden a la espera de la decisión del citado órgano consultivo.

El Foro por la Memoria está convencido de que todos y cada uno de los nombres propuestos se ajustan a la Ley General de Memoria Histórica 52/2007 de 26 de diciembre y a la 2/2017 de memoria histórica y democrática de Andalucía. Según señala la vicepresidenta, "el hecho de que determinado sector de la población cuestione la oportunidad o no del cambio de determinados nombres responde a un tipo de razones humanas, ideológicas o de parentesco ... o cualesquiera otras que nada tienen que ver stricto sensu, con la legalidad vigente".

El Foro por la Memoria ha dado a conocer un informe realizado hace 10 años, en el que se recoge la propuesta inicial de cambio de nomenclatura de las calles de El Puerto, que se dio a conocer a todos los grupos municipales que conforman el actual Gobierno y consensuada previamente con las asociaciones de la ciudad. Entre ellos, destaca la vicepresidenta, el PP no llegó nunca a asistir a las reuniones de la Comisión Asesora sobre el Callejero, retomada hace tres años, pese a ser convocado.

En cuanto a las asociaciones de vecinos San Jaime (Crevillet) fue la única en responder al llamamiento, "aportando los nombres que consideró merecedores de dicho honor", relación que fue respetada íntegramente hasta su reciente aprobación por la Comisión de Memoria.

No obstante, la base del informe técnico de agosto de 2018 con el listado de nombres de calles a suprimir no ha surgido del que elaboró el Foro por la Memoria de El Puerto hace 10 años, sino de otro del departamento de Estadística. De esta forma, según ha aclarado Pilar Peruyera, la comisión de expertos, únicamente se ha pronunciado sobre la parte del dossier que les fue remitido por el Ayuntamiento, es decir sobre el informe de Estadística, por lo que hay que decir que en el informe de los historiadores no aparecen los nombres de los alcaldes de la época de la dictadura, que son los que han generado mayor controversia.