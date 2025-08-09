Gargantas a todo volumen para inaugurar el Festival de Comedias de El Puerto

El cielo negro que se troquela sobre el patio porticado del Colegio de San Luis Gonzaga de El Puerto de Santa María se sabe de memoria cómo serán sus fines de semana de agosto, los ritos escénicos que prenderán bajo su oscuridad estival y la marejada de risas y aplausos que llevan ascendiendo, desde ahí abajo hasta cerca de las estrellas, hace más de tres decenios. Se voceaba mucho tiempo atrás aquello de “El Puerto ciudad maldita, porque empieza en un penal y acaba en los jesuitas”, y el pareado, que pocos recuerdan, nada tiene que aportar a la ciudad de hoy, desbordada con largueza de esos límites geográficos y que supo convertir en espacio de encuentro y cultura, a principios de los noventa del siglo pasado, uno de los proyectos educativos más ambiciosos de la Compañía de Jesús, el colegio ignaciano por antonomasia de la baja Andalucía. El que empezó siendo Festival de Comedias Pedro Muñoz Seca es, desde escasas ediciones después, simplemente Festival de Teatro de Comedias, sin más apellidos que el propio subgénero teatral y con una longeva trayectoria que lo coloca entre los eventos escénicos más añejos y prestigiosos de la provincia y aún de nuestra Comunidad Autónoma.

La edición numero treinta y cuatro se desperezó la noche de ayer viernes 8 de agosto con lleno casi total y un público con hambre de saludar la tanda de obras que este año ha programado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento portuense, recortada en número, por cierto, seguramente por haber tenido que destinarse parte del presupuesto a la nueva muestra de teatro en la calle, un evento sugerente, pero más fiestero que cultural, en la línea escaparatista acogida por muchos consistorios de un tiempo a esta parte, empeñados en espectacularizar el espacio público para que quede claro que en sus ciudades “se hacen cosas”.

El primer plato lo sirvió la veterana productora Pentación con Las que gritan, un texto escrito por Antonio Rincón-Cano y José María del Castillo, -y dirigida por este último-, que cuenta con un elenco de actrices reconocidas formado por Soledad Mallol, la jerezana Rocío Marín, Mariona Terés y Eva Isanta. Comedia de mujeres, sea eso lo que sea, blanca, amable, previsible desde sus primeros compases, y centrada en Consuelo, madre de tres hijas y casi septuagenaria, quien decide encerrarse un fin de semana con la prole en la vieja casa del pueblo para reencontrarse con ellas y hacer balance de lo mucho vivido hasta el momento. Lo que podría haber dado para casi dos horas de diálogos punzantes, trazas de buen musical cabaretero y humor entreverado por las gotas de amargura que contiene todo ajuste de cuentas con uno mismo y con los más cercanos, se ve lastrado por la inclusión de monólogos extensos, con banda sonora y estentóreas proyecciones de vídeo, y llamadas continuas de la protagonista a sus amigas en un rosario de interrupciones que hubiesen convenido quizá a una obra con estructura diferente. Todo esto, cómo no, con indispensable mensaje feminista, reivindicativo y empoderado, y las oportunas inclusiones de la palabra “coño” como dejando claro lo atrevido y provocador de la propuesta.

La obra, con todo, se deja ver -aunque por momentos parece que no va a terminarse nunca-, merced, sobre todo, al esforzado empeño de las actrices, entre las que destacan la veterana Soledad Mallol, madre de las criaturas y recordada por ser el cincuenta por ciento de las míticas Virtudes. Acertada es la construcción escenográfica, por original, funcional y colorista, firmada por Mónica Boromello; correcta la iluminación, que sabe acompasarse a la temperatura de la pieza, y brillante la aportación musical de Guillermo Fernández. Ovación final de agradecimiento de un público que, sin haber entrado de lleno en la dinámica de Las que gritan, sí disfrutó por momentos de esta primera de abono del XXXIV Festival de Teatro de Comedias de El Puerto de Santa María.