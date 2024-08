Varios funcionarios, atendidos en la Enfermería con lesiones al reducir a un preso en la cárcel de Puerto III

El sindicato de prisiones Tú Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha denunciado las lesiones sufridas por varios funcionarios del centro penitenciario Puerto III, en el Puerto de Santa María.

Los hechos se remontan al domingo del fin de semana, en el Departamento de Aislamiento de la de cárcel (donde residen los internos más violentos y los que cumplen sanción de aislamiento en celda). Ese día, sobre las 16:15 horas, los funcionarios de dicho módulo fueron a sacar a su patio a un interno de la quinta galería corta, M.D.S., C.M. (clasificado como extremadamente conflictivo).

Al salir al patio, según TAMPM, el interno comenzó a increpar a los funcionarios porque no se había podido pelar y les exigía una solución. Los funcionarios le informaron una vez más (ya lo habían hecho en otras ocasiones) de que el servicio de peluquería se realiza los martes y los viernes, y que los domingos no había servicio, e intentaron que se calmara. Ya en el patio, el interno comenzó a gritar, "no puedo esperar porque mi familia viene de lejos y me tiene que ver pelado".

Los funcionarios intentaron calmar la situación hablando con el interno, pero éste se mostraba cada vez más alterado y dando muestras de agresividad: "Esto me lo tenéis que arreglar o la voy a liar. O me pelan o va a haber problemas" gritaba, agitando los brazos.

Los funcionarios reiteraron las normas sobre el horario de la peluquería y siguieron intentando tranquilizar al preso. En un momento, "de manera sorpresiva el interno introdujo una mano por la ventanilla del patio para intentar agarrar a un funcionario por el chaleco", aunque sin conseguirlo.

Viendo que la agresividad del interno iba en aumento, todos los funcionarios menos uno abandonaron esa galería, llamando al jefe de servicios, que se personó en el lugar y fue informado de los hechos.

El jefe de Servicios intenta hablar con el interno para tratar de desescalar la situación. Pero al no conseguirlo ordenó a los funcionarios ponerse los equipos de intervención y entrar para reducir y aislar al interno.

Cuando los funcionarios entraron en el patio para reducir al preso, con el escudo, señala el sindicato, este "se sitúa en el medio y se puso en guardia para atacar a los funcionarios, gritando que va a lesionar a varios de ellos".

Al cercar al interno, golpeó fuertemente el escudo lanzando varias patadas a los funcionarios, agarrando a uno de ellos y arrojándolo al suelo, tirándose encima. El resto de los funcionarios consiguieron "con mucho esfuerzo y utilizando la fuerza física necesaria" liberar a su compañero y reducir al interno, procediendo a esposarlo y aislarlo.

Fueron momentos de mucha tensión y como resultado de los hechos, los funcionarios tuvieron que ser atendidos en la Enfermería del Centro, con diversos partes de lesiones. Como consecuencia de dichas lesiones uno de los funcionarios estará de baja durante varias semanas.

Desde el sindicato TAMPM han solicitado el rápido traslado de dicho interno a otro centro penitenciario, lo cual consideran que es "lo más lógico para salvaguardar la integridad de los funcionarios, pero por desgracia no es lo más habitual en este centro". De hecho, hace unos 15 días, según explican, otro interno provocó un grave altercado regimental, causando la baja por diversas lesiones de tres funcionarios. Y el interno sigue en Puerto III, en el mismo Departamento en el que sucedieron los hechos y en el que trabajan los tres funcionarios que están de baja.

Desde TAMPM solicitan además "el cese de la directora del centro penitenciario Puerto III".

Deterioro de la sanidad penitencia

Por su parte, ACAIP-UGT, sindicato mayoritario de prisiones, ha denunciado el deterioro de la sanidad penitenciaria, que empieza a tener consecuencias que se visualizan tanto en el interior como en el exterior de las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Según los últimos datos del portal de transparencia, el número de facultativos para atender a la población reclusa de las 3 prisiones de El Puerto de Santa María es de 10 de los 22 que según la relación de puestos de trabajo debería existir, es decir, hay menos de la mitad de los médicos que deberían.

Una primera consecuencia lógica de este déficit de atención primaria es el aumento del número de salidas para asistencia sanitaria en el exterior, las cuales consumen gran cantidad de recursos ya que, para realizarla, es necesaria la coordinación de la prisión con las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios sanitarios.

En El Puerto de Santa María, señala el sindicato, "nos encontramos con el problema de que hay tres centros penitenciarios para un único Hospital con Unidad de Custodia, situado en Puerto Real, por lo que los internos de Puerto I, Puerto II y Puerto III sufren eternas listas de espera para poder ser atendidos".

Esta falta de facultativos se traduce también en problemas en el interior de los centros, donde el 30% de los reclusos sufre algún tipo de patología mental y existe un elevado número de enfermedades crónicas como el VIH, la diabetes o la hepatitis. "La ausencia de una atención adecuada provoca incidentes regimentales e incumplimiento de sanciones al no poder ser evaluada la situación clínica del reo por la falta de médico".

Desde ACAIP-UGT exigen "que se aporten soluciones tanto desde la administración central como desde las distintas autonomías, que deberían haber asumido las competencias sanitarias tal y como promulga la Ley de Cohesión sanitaria de 2003".