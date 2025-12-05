La Flave de El Puerto responsabiliza a Participación Ciudadana de la nula decoración navideña en los barrios

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ considera que el Ayuntamiento está entorpeciendo la llegada de la Navidad a los barrios portuenses, que cada año lamentan más que el equipo de Gobierno se preocupa menos de colocar luces y hacer aportaciones para que se puedan realizar las fiestas típicas de esta época en los locales asociativos.

La federación destaca que son muchos los dirigentes vecinales y vecinos particulares que se quejan de que este año no cuentan con luces navideñas, o se ha colocado menor cantidad, por lo que los barrios no están decorados y no luce el espíritu navideño, como en cambio sí ocurre en otras zonas de la ciudad. La Flave entiende que no es justo que algunas calles, avenidas e incluso barrios, estén totalmente alumbrados y otros, la mayoría, no cuenten con alumbrado. A pesar de que en ediciones anteriores, e incluso con otros gobiernos anteriores, el gasto en luces en los barrios no era desorbitado, siempre ha habido algún que otro adorno en las calles principales, que hacía que los barrios lucieran el espíritu navideño, algo que se ha ido perdiendo, considera la Flave que por la falta de sintonía del equipo de Gobierno actual con el movimiento vecinal.

De hecho, esta dejación ha provocado que vecinos como los de la calle Crucero Baleares hayan colocado algunos adornos navideños por su propia cuenta, porque se niegan a que su barrio se quede sin Navidad.

Por otro lado, en cuanto a la aportación que venía realizando el área de Participación Ciudadana con caramelos para las fiestas de los carteros reales en los barrios, la junta directiva de la Flave se ha interesado por este asunto y nadie sabe dar una respuesta concreta de si este año se contará con dicha aportación o no, por lo que la organización de estos eventos está empantanada, e incluso algunos barrios se están planteando no celebrarlas, puesto que es imposible organizar en unas pocas semanas el trabajo que supone el despliegue del Cartero Real. "Se trata de un agravio del equipo de Gobierno, que un año más no facilita los trámites a los barrios", lamentan.

En resumen, la federación lamenta que, una vez más, "el equipo de Gobierno muestre su rechazo al movimiento vecinal y la gran labor que se hace desde los barrios y las asociaciones vecinales, que son las que están en contacto directo con los vecinos y conocen de primera mano los problemas y necesidades que existen".