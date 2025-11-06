La Flave organiza en El Puerto su tercera campaña solidaria de recogida de alimentos

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ pone en marcha, por tercer año consecutivo, su campaña solidaria de recogida de alimentos en favor del Banco de Alimentos de Cádiz.

Uno de los objetivos de la junta directiva es apoyar la gran labor que realiza el Banco de Alimentos de Cádiz, por lo que se consensuó, desde el inicio de su andadura, la organización de esta campaña, que intenta aliviar la necesidad de las familias en esta época navideña.

Se ratifica así la colaboración con la entidad citada y, por tanto, hasta principios del mes de diciembre, todos los portuenses que quieran, podrán hacer sus aportaciones en las cajas que se colocarán en las distintas asociaciones vecinales y en el local de la Flave. Por otro lado, reseñar que el área de Mayores, que dirige Bertha Moncada, ya ha confirmado que habrá distintas cajas en su tradicional almuerzo navideño, para que los asistentes también puedan hacer su donación.

El año anterior se hizo una entrega de unos 500 kilos de alimentos, por lo que la federación anima a los portuenses a aportar su granito de arena para poder ofrecer este año una mayor cantidad de alimentos para las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y necesidad.

Los portuenses que así lo consideren podrán aportar alimentos no perecederos e incluso productos navideños que puedan ser útiles para la labor que realiza el Banco de Alimentos.

Tanto el presidente de la Flave, José Rodríguez, como Moisés Zapata, que se encarga de las relaciones con el Banco de Alimentos de Cádiz, animan a los portuenses a mostrar su solidaridad con esta campaña, y agradecen el apoyo que, seguro, van a mostrar con la misma, pidiendo además que se vuelquen con esta iniciativa. Por otro lado, también agradecen el apoyo de las propias asociaciones vecinales, al acoger y arropar esta campaña. Finalmente, no quieren olvidar la gran labor que realiza el Banco de Alimentos, tanto a nivel provincial, regional como nacional, durante todo el año, pero especialmente en la época navideña, con el objetivo de que ningún ciudadano sufra necesidades, por lo menos en el aspecto alimentario, un propósito que la federación también comparte.