Flamenco y teatro familiar este fin de semana en el teatro Muñoz Seca de El Puerto

El teatro municipal Pedro Muñoz Seca acoge este fin de semana una doble cita con el flamenco y el teatro familiar, enmarcada en la programación de la temporada Invierno-Primavera 2026.

La primera de las propuestas llegará este viernes 27 de febrero, a las 20:00 horas, cuando el escenario reciba al cantaor Caracolillo de Cádiz, quien ofrecerá un recital con el mejor compás del flamenco gaditano acompañado por el talentoso tocaor portuense Paco León. Les arroparán a las palmas y el jaleo Tate y Cepa Núñez, completando una velada que promete emoción, tradición y duende.

Las entradas para el recital flamenco oscilan entre los 8 euros de la tarifa general y los 6 euros de la tarifa reducida (mayores de 65 años, carné joven y demandantes de empleo).

La programación continuará el domingo 1 de marzo, a las 12:30 horas, con la representación de 'A La Luna', un sorprendente espectáculo que aúna teatro y cine de animación para dar forma a una mágica historia llena de ternura y fantasía, destinada al público familiar.

La compañía Voilà Producciones presenta esta propuesta para todos los públicos, firmada por Daniel García Rodríguez y Cynthia Miranda, que obtuvo excelentes críticas y fue el primer espectáculo familiar en desembarcar en el proyecto del Teatro Kamikaze – Pavón, en Madrid.

La taquilla del Pedro Muñoz Seca abrirá este jueves y el viernes 27 en horario de 18:00 a 20:00 horas, y el domingo 1 de marzo desde las 10:30 horas. Asimismo, los espectadores pueden consultar y adquirir las localidades disponibles para las diferentes funciones a través de la página web para la compra de entradas.