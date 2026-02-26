Flamenco y teatro familiar este fin de semana en el teatro Muñoz Seca de El Puerto
Caracolillo de Cádiz ofrecerá un recital este viernes y el domingo se podrá ver la obra de teatro familiar 'A la luna'
El teatro municipal Pedro Muñoz Seca acoge este fin de semana una doble cita con el flamenco y el teatro familiar, enmarcada en la programación de la temporada Invierno-Primavera 2026.
La primera de las propuestas llegará este viernes 27 de febrero, a las 20:00 horas, cuando el escenario reciba al cantaor Caracolillo de Cádiz, quien ofrecerá un recital con el mejor compás del flamenco gaditano acompañado por el talentoso tocaor portuense Paco León. Les arroparán a las palmas y el jaleo Tate y Cepa Núñez, completando una velada que promete emoción, tradición y duende.
Las entradas para el recital flamenco oscilan entre los 8 euros de la tarifa general y los 6 euros de la tarifa reducida (mayores de 65 años, carné joven y demandantes de empleo).
La programación continuará el domingo 1 de marzo, a las 12:30 horas, con la representación de 'A La Luna', un sorprendente espectáculo que aúna teatro y cine de animación para dar forma a una mágica historia llena de ternura y fantasía, destinada al público familiar.
La compañía Voilà Producciones presenta esta propuesta para todos los públicos, firmada por Daniel García Rodríguez y Cynthia Miranda, que obtuvo excelentes críticas y fue el primer espectáculo familiar en desembarcar en el proyecto del Teatro Kamikaze – Pavón, en Madrid.
La taquilla del Pedro Muñoz Seca abrirá este jueves y el viernes 27 en horario de 18:00 a 20:00 horas, y el domingo 1 de marzo desde las 10:30 horas. Asimismo, los espectadores pueden consultar y adquirir las localidades disponibles para las diferentes funciones a través de la página web para la compra de entradas.
