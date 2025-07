Fernando Lores se alza con dos nuevos premios de pintura

En el año 2019, cuando la pintura apenas era una bonita pasión para él, Fernando Lores descubrió un nuevo mundo: por primera vez fue consciente de que su trabajo, como poco, solía quedar casi siempre finalista en los concursos y certámenes con los que se atrevía. Ahora, seis años después, Fernando Lores no solo ha dejado aparcado su trabajo para dedicarse por completo a la pintura, sino que se consolida como otro de los artistas portuenses a tener en cuenta. Sus dos últimos logros: una mención especial en el X Certamen de Temática militar de Baleares (organizado por el Ejército de Tierra) y un primer premio en el II Certamen Nacional de Pintura de Bodegas Zifar en Peñafiel (Valladolid). "Estoy muy contento. Han sido unos meses muy buenos".

En el primer concurso se puede decir que ya van tres. En concreto esta es la tercera ocasión en que Lores consigue una mención especial en este concurso donde su cuadro Ala 15 Tigres en el aire (elaborado en técnica mixta de acrílico con óleo), ha sido elegido entre 16 obras seleccionadas. De todas ellas tan solo tres serán las ganadoras. En cuanto al segundo reconocimiento, el de las bodegas Zífar, no es el primero. "Ya el año pasado conseguí el segundo premio. Y este año hemos conseguido la primera posición". Su cuadro Marcando Rumbo, Haciendo Historia, una pintura de El Cano con la catedral de Cádiz de fondo (elaborado también en técnica mixta de acrílico con óleo) ha sido la obra elegida entre los 157 participantes. "Zífar es una bodega pequeñita, pero a pesar de ser muy modestas incentivan actividades como esta". En concreto esta obra ya ha sido presentada a otros concursos, donde siempre ha quedado como finalista. "La obra se ha quedado allí en la bodega, pero tengo claro que voy a volver a pintar El Cano de otra manera", asegura Lores, a quien le ha costado desprenderse del cuadro.

Los concursos no cesan, pero el perfeccionamiento de la técnica tampoco. Varios encargos y exposiciones, como la que celebró en el centro cultural Alfonso X El Sabio, le ha valido para ganarse no solo un reconocimiento, sino también la vida. "En el Covid me tomé un parón, pero luego siempre he continuado", recuerda Lores. "No hay dos sin tres y si el año que viene las bases me lo permiten me presentaré otra vez".