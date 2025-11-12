Felipe Benítez Reyes, en El Puerto: “En el colegio de los jesuitas fue donde me aficioné a la lectura”

A contrarreloj. Así se ha inaugurado en la tarde de este miércoles la Feria del Libro de El Puerto, con algunas dificultades de última hora que impidieron que todas las actividades previstas se desarrollarán con normalidad, como una firma de libros en el stand de la Librería Zorba, por el retraso en el montaje de las casetas. Aún así, y pese al cambio de emplazamiento -finalmente se llevó a cabo en el Castillo de San Marcos, y no en el Palacio Araníbar- la charla inaugural con la presencia del escritor roteño Felipe Benítez Reyes sí se pudo llevar a cabo con éxito, aunque también hubo que realizar una sustitución de última hora al no poder acudir la que iba ser la interlocutora del escritor, la periodista de Diario de Cádiz, Pilar Vera, por un imprevisto de última hora.

El retraso en el montaje de las casetas impidió celebrar una de las presentaciones previstas. / Lourdes de Vicente

La encargada de dar la réplica a Benítez Reyes fue la escritora portuense Inmaculada Moreno, gran conocedora de su obra, ya que su tesis doctoral giró en torno a la poesía de este autor, a quien definió como “el más completo escritor vivo de la provincia de Cádiz”.

Felipe Benítez Reyes agradeció la invitación municipal para abrir esta Feria, que se celebra por primera vez en este formato con un total de 60 actividades previstas durante cinco días. Benítez recordó que fue en el colegio de los jesuitas, donde estuvo interno, donde comenzó su afición a la lectura, “esa especie de revelación que se produce y que depende muchas veces de un factor azaroso”. Fue una antología ilustrada de la Literatura universal, que aún conserva, la que despertó en el escritor esa vocación primero por la lectura y más tarde por la escritura, intentando contar lo que había leído.

Como reflexionó el autor “en la literatura, para acertar tienes que equivocarte muchas veces, se deben analizar los errores y se desarrolla un instinto para saber si se ha acertado o no, aunque uno siempre vive en la incertidumbre”, confesó.

También recordó que, como rezaba la célebre canción de Vainica Doble, “todo está en los libros” y valoró que “el que se celebre una Feria del Libro es un signo de civilización”.

Inmaculada Moreno destacó del autor roteño que es uno de los mejores y más premiados del panorama nacional. “Es un hombre de verbo cuidadoso, vocabulario exacto y exquisito, que representa a la perfección a los poetas de los años 80”.

Otra imagen de la inauguración de la Feria del Libro. / Lourdes de Vicente

Aunque comenzó como poeta, Benítez Reyes ha desarrollado una brillante trayectoria como novelista, y tiene en su haber galardones como el Premio Nadal. Es, además, articulista, ensayista, traductor y autor teatral, y tiene una gran autoexigencia, que como dijo Moreno “es la marca de los artistas verdaderos”.

Durante la charla con Inmaculada Moreno Felipe Benítez Reyes habló también sobre su última novela, La gente, insistiendo en que “escribo guiado por un instinto, porque la escritura es una elección continua”.