Adelante El Puerto califica de “desastre” la organización de la I Feria del Libro

Adelante Andalucía El Puerto ha calificado de “auténtico desastre” la organización de la primera jornada de la I Feria del Libro de El Puerto de Santa María, prevista para este miércoles, y que ha comenzado sin los espacios ni la infraestructura necesaria para acoger las actividades programadas.

Según ha comunicado la Librería Zorba, una de las participantes en el evento, aún no están montados los espacios destinados a las presentaciones y firmas de libros, “lo que ha obligado a cancelar o suspender actividades previstas para esta misma tarde”. Esta situación ha provocado pérdidas económicas para autores y librerías —que ya habían adquirido ejemplares y materiales para la feria— y un grave perjuicio organizativo y profesional para quienes habían apostado por participar en un evento que debía servir para visibilizar la cultura local.

Desde Adelante lamentan que lo ocurrido es “una muestra más del abandono que sufre la cultura en nuestra ciudad y de la falta de planificación del gobierno local del Partido Popular”. La formación andalucista de izquierdas recuerda que la cultura “no puede ser tratada como un adorno o un escaparate de propaganda institucional, sino como una herramienta de desarrollo social, educativo y económico que requiere compromiso y seriedad por parte del Ayuntamiento”.

Añaden que “El Puerto tiene un enorme potencial cultural y creativo, pero el gobierno de Germán Beardo demuestra una vez más que la cultura no está entre sus prioridades. No se puede improvisar un evento de esta magnitud y dejar tirados a quienes sostienen la vida cultural de la ciudad”, denuncian desde Adelante.

La formación ha exigido explicaciones inmediatas al equipo de gobierno y una rectificación urgente para garantizar el correcto desarrollo del resto de jornadas de la feria, así como un reconocimiento público a las librerías, autores y colectivos culturales que, pese a las dificultades, siguen trabajando por mantener viva la cultura en El Puerto.

“Lo ocurrido hoy da una imagen lamentable de nuestra ciudad, precisamente en un ámbito en el que deberíamos destacar: la cultura, la creatividad y el compromiso con el conocimiento”, concluyen desde Adelante El Puerto.

La propietaria de Zorba ha confirmado a Diario de Cádiz que ha tenido que suspender la firma de ejemplares del libro 'El orden de los tiempos' , anunciada para este miércoles, por el retraso en el montaje de las casetas y por tener finalmente las mismas un espacio menor del anunciado, por lo que deberá reubicar este acto a lo largo del fin de semana.