Familias del IES Pedro Muñoz Seca de El Puerto trasladan sus quejas por la falta de clases de Francés

Familias de estudiantes del IES Pedro Muñoz Seca han dado a conocer el problema que afecta al alumnado de Francés en 2º de Bachillerato. Según explican, a falta únicamente de este curso para poder presentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), estos alumnos se están viendo obligados a cambiar al idioma Inglés por falta de profesorado. "La misma carencia se extiende a otras materias, lo que demuestra que la oferta educativa que se presenta en papel no se corresponde con la realidad", lamentan.

En este sentido el director del centro educativo, José Ojeda Díaz, ha detallado la situación actual del centro educativo tras el comienzo del curso 2025/2026, aclarando diversas cuestiones. En relación con la materia de Francés, explica que tan solo cinco alumnos la solicitaron. Tras reunirse con ellos, la dirección ofreció dos alternativas: cursar Francés II o recibir clases intensivas de Francés I en las horas liberadas de otra docente, mientras permanecían en Inglés I. Finalmente, tres estudiantes optaron por mantenerse en Inglés I y dos aceptaron la opción intensiva de Francés I. La única familia que solicitó entrevista con la dirección expresó su conformidad con la solución adoptada y agradeció el interés mostrado, asegura el director.

El centro subraya que todas las materias obligatorias se han ofertado y que únicamente han quedado fuera aquellas con demanda insuficiente (menos de 15 alumnos). Aun así, aseguran que con un mínimo de seis alumnos se han impartido todas las asignaturas disponibles.

Las mismas familias del instituto también se quejaban de otras cuestiones relacionadas con la accesibilidad del centro, afirmando que carece de aires acondicionados. "En estos días de calor intenso, especialmente en la segunda planta, el alumnado está sufriendo unas condiciones insoportables. Y, lo que hoy es calor extremo, en invierno se convertirá en frío, ya que no se vislumbra ninguna solución por parte de la administración", lamentan.

Además añaden que "el ascensor parece no estar en funcionamiento, lo que impide que alumnos con minusvalía puedan desplazarse libremente por el centro. Estos estudiantes, además, no pueden acceder a los servicios, pues los de la segunda planta están reservados a profesorado".

Sobre este último asunto José Ojeda explica que "el ascensor del centro se encuentra en perfecto estado de funcionamiento. Su uso requiere solicitar la llave en conserjería; sin embargo, tanto el alumnado que lo necesita habitualmente como el profesorado implicado disponen ya de una copia para garantizar un acceso ágil y seguro".

En cuanto a la climatización el director reconoce que "el centro, al igual que muchos otros, carece de equipos de aire acondicionado en las aulas. Estudios técnicos recientes han determinado que la instalación eléctrica actual no soportaría la carga necesaria para dotar todas las aulas de estos equipos. La dirección está analizando posibles mejoras en la potencia contratada, mientras espera que la Consejería de Educación concrete un plan de inversión para la mejora de la climatización en los centros educativos, tras haber solicitado información mediante un cuestionario específico".

Las familias, por su parte, creen que "estamos ante un comienzo de curso conflictivo, con pocas perspectivas de mejora si no se toman medidas urgentes. El alumnado y las familias necesitamos que se visibilice esta situación, porque afecta directamente al derecho a una educación pública digna y de calidad". Sin ermbarco, la dirección del IES Pedro Muñoz Seca considera que "el curso ha comenzado con normalidad y sin incidencias reseñables, más allá de las cuestiones mencionadas".

Por otro lado, por lo que respecta a la Formación Profesional, en este curso el ciclo de Documentación y Administración Sanitaria cuenta con un único grupo en turno de mañana, al haberse matriculado un total de 28 alumnos. El curso pasado existían dos grupos, uno de mañana y otro de tarde. La dirección solicitó en julio mantener ambos turnos para facilitar la asistencia del alumnado trabajador, pero la Dirección General de FP resolvió que debía establecerse un único grupo, siguiendo el criterio general en estos casos.