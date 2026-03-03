Dos familiares de internos acaban detenidos tras intentar introducir droga en Puerto II

Funcionarios del centro penitenciario Puerto II han intervenido estos meses diversas sustancias y objetos prohibidos a familiares y allegados de internos que pretendían introducirlos durante las comunicaciones.

En lo que llevamos de 2026 se han incautado 15 gramos de cocaína; 21,46 gramos de hachís en una intervención realizada por la unidad canina dirigida por expertos cinológicos penitenciarios; un teléfono móvil y 65 gramos de hachís; 48 pastillas de Tranxilium; así como dos móviles y 40 gramos de hachís en la última intervención producida ayer domingo.

En los últimos cuatro meses, el balance de lo incautado asciende a 161,11 gramos de hachís, 256 pastillas y 18 gramos de otras sustancias. Además, en 2026 ya son dos las ocasiones en las que familiares o amigos de internos han terminado en comisaría por intentar introducir droga u objetos prohibidos en el interior del centro. Cuando el tráfico de drogas se produce en un centro penitenciario, el Código Penal contempla una agravación de la pena.

Estas incautaciones han sido posibles gracias al excelente trabajo de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, en coordinación con la Policía Nacional y la empresa de seguridad exterior, una labor que vuelve a poner de manifiesto la profesionalidad y el compromiso de la plantilla de Puerto II, que actúa con eficacia pese a la evidente falta de medios.

La población reclusa en Puerto II ha crecido más de un 30% en un año

Sin embargo, desde el sindicato señalan que "esta realidad se produce en un contexto extremadamente preocupante. La población reclusa en Puerto II ha crecido más de un 30% en el último año, alcanzando un 56,29% de sobreocupación en módulos residenciales. En febrero de 2025 había 405 intentos y en el mismo mes de 2026 la cifra ha ascendido a los 527. Más internos, más presión y menos plantilla debido a las jubilaciones no cubiertas".

Desde ACAIP advierten que el incremento de la población penitenciaria, unido a la disminución de efectivos, genera un escenario de riesgo constante para trabajadores e internos. No se puede seguir gestionando una realidad penitenciaria cada vez más compleja con plantillas diseñadas hace décadas y claramente insuficientes

Por ello, exigimos una Oferta de Empleo Público extraordinaria que cubra de forma urgente las carencias de personal, así como una reestructuración real de las plantillas adaptada a la actual composición de la población reclusa, marcada por una mayor diversidad y perfiles criminológicos más complejos.

Asimismo, reclaman más medios materiales, más formación especializada y el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad. "No es de recibo que quienes se enfrentan diariamente a intentos de introducción de droga, móviles y otras sustancias peligrosas no cuenten con la protección jurídica adecuada",insisten.

Desde ACAIP reiteran su reconocimiento a la profesionalidad de la plantilla del centro penitenciario Puerto II, cuyo esfuerzo diario garantiza la seguridad del centro a pesar de la falta de recursos. "La Administración debe estar a la altura y dotar a los trabajadores de las herramientas y el respaldo normativo que esta situación exige", concluyen.