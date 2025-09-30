La familia de un portuense pide ayuda para repatriar su cadáver desde Malasia

La familia de Manuel Jesús Ricardi Robles, un portuense de 52 años fallecido en Malasia el pasado 28 de septiembre, pide ayuda para poder repatriar su cadáver, ya que hasta el momento no ha sido poosible debido a la elevada cantidad económica que tendrían que pagar para su incineración y el envío de las cenizas a España. unos 5.000 dólares aproximadamente, una cantidad que su familia no puede afrontar.

Manuel Jesús se marchó de vacaciones a Malasia hace ya casi dos meses, alargando la estancia que tenía inicialmente prevista. Tenía que dejar el hotel el pasado 1 de septiembre, pero el día 2 se lo encontraron desvanecido en su habitación, después de haber sufrido una neumonía severa y complicaciones cerebrales con hipoxia, necesitando ventilación asistida.

El ciudadano portuense estuvo ingresado en el Hospital Sultanah Bahiyah, en la ciudad malasia de Alor Setar, hasta el pasado domingo 28 de septiembre, cuando falleció. Durante su estancia en el hospital se le tuvo que practicar una traqueotomía y estuvo entubado, hasta que finalmente murió.

Su hijo Jesús, de apenas 20 años, se ha traslado desde Tenerife, donde reside, hasta el país asiático para hacerse cargo de las gestiones necesarias para la incineración y repatriación de las cenizas, pero hasta el momento no está siendo fácil ya que los trámites para repatriar los restos de un ciudadano extranjero desde ese país no son fáciles ni están al alcance de cualquier economía. Además el joven no tiene medios para pasar una larga estancia en otro continente, con lo que ello supone de gastos de alojamiento y manutención.

La familia pide auxilio al gobierno español, a través de la Embajada española en Malasia, o a través del consulado honorario de España en dicho país. Su hermana Juana también está tratando de buscar toda la ayuda posible desde El Puerto, junto al resto de la familia.

Manuel Jesús Ricardi Robles es hermano de Rafael Ricardi, el vecino de El Puerto que en el año 1995 fue acusado falsamente de la violación de una joven y pasó 13 años en la cárcel siendo inocente, como después quedó totalmente demostrado. Rafael Ricardi falleció en el año 2014 sin haber recibido indemnización alguna por este error judicial.