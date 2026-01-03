Fallece Patricia Ybarra, exconcejala del PP y primera teniente de alcalde de El Puerto

Ha fallecido Patricia Ybarra Lalor, exconcejala del PP y primera teniente de alcalde. La noticia se ha conocido esta tarde causando una gran sorpresa entre la clase política y los vecinos de El Puerto, especialmente entre aquellos que compartieron con ella cargo en el Ayuntamiento durante los distintos mandatos en los que estuvo al frente de varios cargos y Concejalías.

Según recoge Europa Press "Patricia Ybarra fue concejala en el Ayuntamiento de El Puerto entre los años 2007 y 2015 con el gobierno del PP, participando en dos legislaturas. Fuentes municipales han indicado que Ybarra ya no residía en la localidad portuense desde hacía varios años, ya que se marchó tras dejar de tener responsabilidades políticas en el Ayuntamiento"

Pesar entre la clase política

A las condolencias publicadas por el PP local en sus redes sociales se une la de Antonio Sanz, consejero de Sanidad y Emergencias, quien ha trasladado sus condolencias a través de un mensaje publicado en la red social X.