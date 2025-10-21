Exposición homenaje en El Puerto a Juan Cebrián, del pub Blanco y Negro, con motivo de su jubilación

La muestra estará abierta al público en el centro cultural Alfonso X entre el 25 de octubre y el 15 de noviembre, pero la inauguración será este viernes a las 20:00 horas

La tarjeta anunciadora de la exposición.
Con motivo de su próxima jubilación, un grupo de amigos y amigas, habituales del pub Blanco y Negro tanto en su vertiente bar como en su vocación de sala de exposiciones y refugio cultural, han organizado un homenaje a Juan Cebrián, alma y artífice de ese reducto de apoyo a la cultura y el encuentro.

Como expresa el texto del catálogo, “durante muchos años ha sido también un lugar de encuentro intergeneracional para quienes buscan un sitio cultural cercano y confortable más allá de las frías barreras de la edad o de la moda. Un alternativo. Un clásico al que volver. Un reencuentro con la identidad, la personal, la proyectada en el otro y la colectiva. Gracias, Juan, por tu labor, tu entrega y tu buen hacer. No sé si tienes conciencia de cuánta gente considera Blanco y Negro como un lugar de referencia e indispensable en sus vidas".

La exposición estará abierta al público en la sala de exposiciones del centro cultural Alfonso X entre el 25 de octubre y el 15 de noviembre, pero la inauguración de la misma tendrá lugar este viernes, 24 de octubre, a las 20:00 horas.

