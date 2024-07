La exposición 'Dulce engaño' muestra en el centro cultural Alfonso X de El Puerto el surrealismo de Cristina Burns

El centro cultural Alfonso X 'El Sabio' acogió la exposición de fotografía 'Dulce engaño', de la artista Cristina Burns. La muestra, organizada por la Concejalía de Cultura, está comisariada por Andrea García Casal y se puede visitar en la sala de exposiciones hasta el 27 de julio en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 21.00 h., y los sábados de 11.00 a 13.30 horas. La entrada es libre.

El concejal de Cultura, Enrique Iglesias, asistió a la inauguración junto al teniente de alcalde de Gran Ciudad, Javier Bello, y destaca que esta artista portuense muestra cinco series artísticas (Delusional Parasitosis, 2015; Sugar and Proteins, 2015; Future Generations, 2018; Melted, 2018-2020 y la que se estrena en El Puerto, A New Planet, 2020-2024) caracterizadas por un colorido mixto y vivo, que apela a la mirada del público, queriendo establecer un nexo primario, inconsciente, con el colorido de los dulces que fotografía, en una iniciativa que, como es habitual en la trayectoria de Burns, deja un mensaje, sin centrarse solamente en lo estético, creando una exposición que también alberga utilidad educativa.

Cristina Burns, una artista nacida en El Puerto hace 41 años, ciudad donde ha pasado su infancia, para moverse posteriormente por Nápoles, Luxemburgo o Milán, se adentra en 'Dulce engaño' en las dinámicas del comportamiento en un mundo en constante cambio, desplegando un trabajo comprometido con las causas sociales, animando a los espectadores a reflexionar sobre sus decisiones y consecuencias. La fotógrafa, cuya página web es https://cristinaburns.com/projects aborda temas cruciales como los trastornos alimentarios o la influencia del azúcar en la salud, y lo hace a través de veinte fotografías, utilizando una técnica mixta e incorporando photoshop, con el objetivo de inspirar un cambio positivo a través de la expresión creativa. De esta forma, Cristina Burns advierte sobre los peligros de un consumo excesivo de azúcar y aboga por una alimentación sana y un mundo más sostenible, incorporando en algunas instantáneas motivos insectívoros, pues entiende que este tipo de alimentos se extenderán en el futuro.

Burns obtuvo el premio 'Raffaele Pezzuti per l'Arte' y sus obras se exhiben permanentemente en la estación de metro Vanvitelli en Nápoles. Su arte ha sido reconocido con exposiciones en todo el mundo, incluida la Galería Leica de Milán en colaboración con Vogue Italia, el Premio Arte Laguna en el Arsenale de Venecia (Italia), la Casa de la Cultura Teodoro Cuesta (España), el Koehnline Museum of Art, el Mosesian Center of Arts (EE.UU.), el York Gallery (Reino Unido) para el Aesthetica Art Prize y The Mall Galleries para el Pink Lady Food Photographer Premio en Londres. Sus trabajos han aparecido en revistas internacionales como Vogue, Vanity Fair, El Mundo o Revista Plastik.

En palabras de la comisaria de la exposición, Andrea García Casal, “a través de cinco series artísticas, Cristina Burns reflexiona sobre la problemática del mundo de la alimentación”, en unas piezas en cuya mayoría se observa una “pasión por el surrealismo”. Para García Casal la fotógrafa deriva en “un neosurrealismo muy personal”.