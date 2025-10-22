Exitosa presentación del libro 'La esperanza es lo primero que se pierde', de Manuel Gago', en El Puerto

El bar Vicente Los Pepes acogió en la tarde-noche del martes la presentacón del libro 'La esperanza es lo primero que se pierde', de Manuel Gago, 'Chuchi'.

La convocaría fue todo un éxito de público, ya que el local estaba lleno hasta la bandera e incluso había gente fuera siguiendo el acto por las ventanas y puertas del establecimiento, que se tuvieron que abrir.

Se vendieron todos los ejemplares del libro que se habían llevado para la presentación, cuya recaudación es para la Casa de la Esperanza y la asociación del Parkinson.

Tanto el presentador, Fernando García, como el autor, además de presentar el libro ofrecieron una charla muy amena que hizo reír al publico asistente, en la que salieron a relucir lugares, personajes y personajillos portuenses de toda la vida. Especial mención la que se realizó del concejal de Fiestas, David Calleja, por su afán de celebrar tantas cabalgatas, que debido a su número y continuidad "vamos tener que aparcar en Jerez", bromearon.