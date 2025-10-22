Agotadas en el primer día en taquilla las entradas para el concierto de Navidad de la banda Maestro Dueñas en El Puerto

El teatro municipal Pedro Muñoz Seca acogió en la tarde del martes una larga cola de personas que acudieron para adquirir las entradas sueltas para los espectáculos de la temporada de otoño-invierno.

Cuando la taquilla abrió sus puertas, a las 18:00 horas, ya muchas de las entradas se habían vendido a los abonados, que tienen preferencia en la adquisición de los espectáculos sueltos, de manera que alrededor de las ocho y media de la tarde ya se habían agotado las entradas para el concierto de Navidad de la banda de música Maestro Dueñas.

La larga espera obligó además a retrasar la venta de entradas por Internet, anunciada para las 20:00 horas, ya que desde la Concejalía de Cultura se optó por priorizar la venta en persona a las numerosas personas que se eneocntraban haciendo cola desde las cuatro de la tarde.

Finalmente la venta por Internet se abrió una hora más tarde de lo previsto, a las 21:00 horas, mientras que las últimas personas en ser atendidas en taquilla debieron aguardar hasta las 21:30 horas.

Aemás de las entradas para el concierto de Navidad, ya agotado, otros espectáculos están tambien próximos a colgar el cartel de no hay billetes, como el concierto de Santa Cecilia, el recital de El Wilo o la zambomba de la Peña El Nitri.