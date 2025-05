Éxito de la XI Wings for Life World Run en El Puerto

El Puerto/El pasado domingo más de 310.000 corredores de todo el planeta se unieron en un gesto solidario sin precedentes en la Wings for Life World Run, una carrera global y sincronizada cuyo objetivo es financiar la investigación médica para curar las lesiones de médula espinal. La convocatoria logró recaudar la cifra récord de 8,6 millones de euros, destinados íntegramente a la investigación científica, cumpliendo con el compromiso de que el 100% de las inscripciones y donaciones se destinen a esta causa.

Entre las localizaciones destacadas de esta edición, El Puerto de Santa María brilló con luz propia al acoger una de las Carreras App en el Parque Natural de Los Toruños. La cita, programada para las 13:00 horas, permitió a la treintena de corredores participar de manera sincronizada con corredores de todo el mundo a través de la aplicación oficial del evento. En la cita portuense, donde Redbull repartió sus bebidas, hubo atletas de Málaga, Sevilla o Barcelona y de países tales como Alemania, Bélgica, Austria o Lituania.

La Wings for Life World Run se diferencia por su formato innovador, empezando porque no existe línea de meta. Los corredores son perseguidos por un Catcher Car (coche escoba) virtual, que inicia su marcha media hora después del inicio de la prueba y aumenta progresivamente su velocidad hasta alcanzar al último atleta. Esta original dinámica convierte cada paso en una batalla personal por superar los propios límites y, al mismo tiempo, colaborar con quienes no pueden correr.

Los participantes en El Puerto solo necesitaron un teléfono móvil con la aplicación descargada y completamente cargado, lo que garantizó el cronometraje y seguimiento del Catcher Car. Con una inscripción de 18 euros, la carrera ha sido una oportunidad para correr con propósito, conjugando deporte y solidaridad.

En su undécima edición, la Wings for Life World Run ha contado con el respaldo de grandes marcas internacionales como Adidas, Philips Headphones y Allwyn, junto a la colaboración nacional de UBIMET y Fundación Esperanza para la Cooperación y el Desarrollo, de El Puerto de Santa María, como socio local en España.

La organización celebra no solo el éxito de participación, sino también el impacto emocional del evento. “Juntos, hicimos historia”, destacaron desde el equipo de Wings for Life World Run, dirigiéndose a los corredores como “verdaderas leyendas”.

Los resultados oficiales, así como los certificados de participación, están ya disponibles para todos los corredores. Este evento, más allá del deporte, se consolida como una cita obligada del calendario solidario internacional bajo el lema: "Corre por quienes no pueden".