Excelente actuación de Nerea Carmona que le permite liderar el ranking individual de Primera División Femenina de Tenis de Mesa

La joven jugadora portuense se desplazó a Linares para jugar cuatro partidos correspondientes a la segunda jornada de la liga de Primera División Femenina con el Tartessos Vaus. El CTM Portuense y el equipo sanluqueño llegaron a un acuerdo para promocionar el tenis femenino en la provincia de Cádiz que permite a Nerea jugar cada fin de semana con el Portuense en Liga Andalucía y acudir a las concentraciones de la Primera Nacional Femenina con Sanlúcar. Nerea, que juega de base en el equipo, ganó todos sus partidos con mucha rotundidad lo que le permitió al Tartessos adjudicarse los ocho puntos en juego y colocarse como líderes de la clasificación a la vez que ella se convierte en la mejor jugadora de la liga.

No hubo la misma suerte con el equipo de Primera División Masculina que perdió en casa contra el Extremadura TM de Almendralejo y se coloca en una situación comprometida. A pesar de que el desarrollo del partido fue muy igualado la experiencia de Juan Bautista Pérez, medallista en las Olimpiadas de Rio en C10, y un poco de falta de confianza o de falta de suerte en los puntos decisivos hicieron que los puntos volasen rumbo a Almendralejo.

En el resto de categorías hay que destacar la contundente victoria del Portuense A de Tercera frente a Jerez y las victorias de Los Toruños y, especialmente, del Portuense Promesas APBC en División de Honor Andaluza. Es una gran satisfacción ver cómo las jóvenes promesas del Club empiezan a conseguir resultados. Tanto el Portuense B de Tercera como el Portuense DHA no pudieron rascar nada positivo de sus desplazamientos a pesar de competir sus partidos hasta el último punto.

El próximo fin de semana no hay ligas andaluzas mientras que el equipo de Primera tendrá una nueva oportunidad en casa para cambiar la dinámica. No será fácil ya que se enfrenta al líder, Tecnigen Linares, que solo ha perdido un partido en lo que llevamos de campeonato. No obstante, hay mucha igualdad entre todos los equipos en esta liga y la clasificación no es garantía de nada. El partido se celebrará el domingo 24 a las 11.00 horas en el IES Mar de Cádiz.