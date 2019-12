Los 40 son los nuevos 20. Al menos así lo aseguran los que comienzan a cumplirlos. Toda una vida llena de madurez y donde ya se ha aprendido de los errores cometidos. Con la mirada ya segura, puesta en el horizonte, preparado para encarar una nueva etapa totalmente plena y segura. Este ejemplo, válido para cualquiera que se adentre en esta nueva década, es totalmente extrapolable al Grupo Scout San Jorge que este año ha cumplido 40 años. “Estamos muy contentos y tenemos mucha ilusión”, explica Ana Camacho (Baloo), actual responsable de Lobatos y Animadora en la Fe.

Durante estos días, hablar con cualquier miembro del grupo actual ha sido muy difícil. Todos se encontraban inmersos en que todo estuviera listo para la celebración de ayer, en la parroquia de La Milagrosa, donde varias generaciones de esta gran familia se encontraron para compartir de nuevo un rato juntos. Desde los propios fundadores, hasta los lobatos actuales, pasando por un sin fin de nombres que han escrito la historia este grupo, que más que amigos son ya incluso familia: relaciones inquebrantables, lazos que unen para siempre ... y por no seguir hablando de la cantidad de matrimonios y niños que han nacido bajo la seña de este clan.

“Después de todo este tiempo me siento muy contento y gozoso el saber que la ilusión puesta en aquellos días, después de tantos años sigue dando sus frutos”, asegura José Antonio Garvi (Jabato), uno de los primeros en embarcarse en esta aventura que surgió en el año 1979.

En aquel momento en El Puerto, tan sólo existía el Grupo Scout de Nuestra Señora del Carmen. No obstante -y por diferentes motivos- este grupo suspendió su actividad (sin llegar a desaparecer). Fue entonces cuando Cristobal Fernández, Rosario Delgado, José Antonio Garvi, Eusebio Alarcón Real, Jerónimo Lara y Emilio Gonzalvo se atrevieron a comenzar ellos su propio camino. “La creencia en unos valores morales y la fe en intentar dejar este mundo en mejores condiciones que como lo encontramos fue lo que nos motivó a iniciar un camino que han ido recorriendo muchas personas”.

Como José Antonio, también opinan Eusebio Alarcón (Impala) y Jerónimo Lara (Oso Panda). “Mi primer contacto fue a través de dos compañeros del instituto. Con 15 años, y como quien no quiere la cosa, me presenté un sábado y sin saberlo me apunté a lo que sería mi forma de vida donde prima la ayuda al prójimo, la lealtad, la honradez, la fraternidad”, explica Jerónimo. “Sin duda, el mérito de la continuidad en este proyecto hay que buscarlo en todas y todos los viejos lobos que con su trabajo, ejemplo y tesón han hecho posible cumplir tanto años”, aseguran los tres.

Los 40 son los nuevos 20, y por eso, al grupo, aún le queda mucho por vivir. “Por ahora, no tenemos grandes planes de futuro. Tan sólo continuar igual, con la misma ilusión, y que esto no desaparezca”, explica Ana.

Por ello, desde Diario de Cádiz felicitamos a todos los que han formado parte y han escrito la historia del Grupo Scout San Jorge. Que sean muchos años más ¡y buena caza!