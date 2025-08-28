La escuela de verano de Afanas celebra su jornada de puertas abiertas

La escuela de verano de Afanas El Puerto y Bahía Desarrollo y Diversión, cuya 13º edición ha tenido lugar durante el verano en el centro de educación especial Mercedes Carbó (en la urbanización de El águila) , ha celebrado su jornada de puertas abiertas.

Durante dicha jornada los padres y madres de los niños han podido comprobar todo lo que sus hijos han aprendido durante los meses de julio y agosto con las distintas actividades, talleres y dinámicas que se han desarrollado durante un año más y que se consolida como un referenrte de "inclusión, aprendizaje y convivencia".

El evento también contó con la prensencia de Carmen Lara, concejala de Bienestar, quien estuvo acompañada por el director del Área de Discapacidad, Modesto Serrano; la coordinadora de la Escuela, Estrella Gámiz, y su director, Óscar Pérez, además de todo el equipo educativo y voluntario que hace posible que más de 140 niños y niñas disfruten de un verano lleno de oportunidades.

“Esta Escuela es mucho más que ocio estival. Es un espacio seguro donde cada menor puede crecer, aprender y, sobre todo, sentirse parte de una gran familia. Agradezco a Afanas su compromiso permanente con la igualdad de oportunidades”, subrayó Lara.

Este programa, impulsado por Afanas en colaboración con el Área de Familia del Ayuntamiento y con la participación del Equipo de Familia y de los Equipos de Zona de Servicios Sociales, promueve valores como el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo, fomentando la autonomía personal de los menores. Desde Afanas El Puerto y Bahía se renovó igualmente la voluntad de continuar sumando esfuerzos con instituciones y entidades privadas para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más inclusiva, solidaria y comprometida con la igualdad de oportunidades.