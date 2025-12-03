El equipo Baublock Gymnástica pierde en casa con Bosco Mérida

Un parcial de 21-29 en el primer cuarto y yendo siempre a remolque del equipo de Mérida, no auguraba nada bueno. Dos de los tres angoleños del equipo emeritense destrozaban la defensa de equipo portuense en este cuarto. Ednilson con 13 puntos, un 100 % de tiro de tres y Yimbu con 9 puntos asumían la capacidad anotadora y conseguían 22 de los 29 puntos del equipo.

En el segundo cuarto se unió a la fiesta visitante el tercer angoleño, Juscelino con 7 puntos y su base portugués Joao con 10 puntos, que unidos a los 6 puntos de Yimbu y el poderío interior del senegalés Khalifa le dieron al Bosco Mérida una máxima diferencia de 23 puntos.

Un 9 de 18 de tiros de tres en los visitantes era muy difícil de parar, y si le sumamos los 20 puntos en la pintura, entenderemos la diferencia.

Pero el equipo Baublock Gymnástica jugaba en casa y sacó la casta y consiguió remontar el partido y colocarse a solo 5 puntos a falta de poco más de 1 minuto para acabar el tercer cuarto. Solo 8 puntos nos separaban en el luminoso al comenzar el último cuarto.

Pero el cuadro rival supo jugar muy bien con el tiempo y el marcador y no se pudo consumar la remontada. El equipo cae al quinto puesto, aunque a solo una victoria de los cuatro equipos que lo preceden.

Ficha técnica:

1º cuarto: 21-29, 2º cuarto:16-28, 3º cuarto:26-14, 4º cuarto:12-14

F. Ruesga (7), J. López (15), A. Valderrama (9), D. Jiménez (6), J. Carbú (8)-quinteto inicial- A. Castillo, A. Calle, R. Varela, R. Ortega, I. Llano (2), U. Chagoyen, R. Guerra (26).

La próxima jornada el equipo juega en Dos Hermanas (Sevilla) el miércoles 3 de diciembre a las 21:15, partido adelantado de la jornada 10.