Entran a robar de noche en las oficinas de empleo en El Puerto y se llevan diez ordenadores

Los trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en El Puerto de Santa María se han llevado este miércoles una desagradable sorpresa al llegar a su puesto de trabajo. Las oficinas habían sido asaltadas y se han llevado, entre otras cosas, un total de diez ordenadores, ocho del SAE, uno del SEPE y un portátil personal de una empleada.

Desde primera hora de la mañana, antes incluso de que llegara el vigilante de seguridad, han estado presentes efectivos de la Policía Nacional, y también se esperaba la presencia de la Policía Científica. En las oficinas hay cámaras de vigilancia que ya han sido revisadas y en cuya grabación se ve cómo es un solo individuo el que accede a las instalaciones forzando la baraja del SEPE, a las 4:45 horas. En total el intruso estuvo dentro una hora y utilizó el carrito de la limpieza para llevarse los ordenadores.

Hay que destacar que las instalaciones contaban hasta hace apenas unos meses con una alarma, de la que se prescindió por cuestiones presupuestarias.

Las oficinas del SAE están en la avenida del Descubrimiento, una zona muy concurrida y rodeada de viviendas, por lo que se supone que el intruso no debió hacer demasiado ruido durante su asalto, ya que ningún vecino lanzó la voz de alarma.

Este robo ha supuesto un gran perjuicio para el funbcionamiento habitual del SAE y el SEPE, que atienden cada día a numerosas personas con cita previa y que ahora tendrá que reajustarse ante la falta de ordenadores operativos.

El personal de las oficinas ya está atendiendo a las personas que acudían hoy con su cita pero tendrá que reajustar las de los próximos días, ante la falta de material disponible.