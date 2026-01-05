Enero comienza en El Puerto con una bajada del 3,11% en el número de parados

El mes de enero comienza en El Puerto con buenas noticias, con un descenso en el número de parados que se sitúa en un 3,11% con respecto al mes anterior. Si a principios de diciembre el dato era de 7.786 personas desempleadas en la ciudad, ahora esta cifra se sitúa en 7.544 personas, un descenso de 242 parados.

Por sexos, 2.688 de esos desempleados son hombres, mientras que 3.026 son mujeres, mientras que por edades el colectivo de desempleados más numeroso es el de los mayores de 45 años, con 4.549 demandantes de empleo, seguido del tramo de edad entre 25 y 45 años, con 2.549 demandantes, y el de menores de 25 años, con solo 513 personas inscritas en las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En cuanto a los sectores, el de mayor número de demandantes es el de los servicios, con 5.590 personas inscritas, seguido del colectivo sin empleo anterior, con 987 demandantes, 542 desempleados en la construcción, 323 demandantes en el sector industrial y 102 parados en el sector agrícola.

Por lo que respecta a los datos provinciales, Cádiz termina el año 2025 con 9.805 parados menos en comparación con los registrados hace doce meses. Esta cifra supone una mejora interanual del 8,09% con una cifra total de 111.406 desempleados apuntados en los servicios públicos de empleo estatal.