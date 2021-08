Antes de emigrar

Como la calma previa a la tempestad. Comienzo esta mi nueva aventura aún si moverme, aún en mi sitio, aún en lo que en mis veintiocho años de vida he considerado y considero mi hogar, mi familia, mi barrio, en definitiva, aún saboreando las mieles de la presencia de mi musa perfecta.

Cuando recibí la llamada nacieron en mí dos sentimientos opuestos: la alegría por ser valorado y tener en mis manos una gran oportunidad y la tristeza de , como si de un religioso se tratase, abandonar todo para comenzar una nueva vida inédita en mi proceder, tan solo por perseguir una vocación: la docencia. Barcelona. Jamás podría haber imaginado, que un loco poeta y enamorado de su ciudad de El Puerto de Santa María , gaditana, tradicional y folclórica, acabaría yéndose de su microuniverso de la inspiración para encontrar un futuro laboral en tierras catalanas. Poco o nada sé de mi nuevo hogar, exceptuando un poco de su historia artística y literaria. Grande es la expectación cuando además me toca irme a tierras que por su situación política son el centro de la polémica. La verdad es que en el fondo de mi corazón y de mi pensamiento poco me importa cómo gestionen los catalanes su comunidad. Allá cada uno con su patrimonio y sus sentimientos.

Mi preocupación siempre ha sido otra, mi joya de la Corona, mi paraíso próximamente perdido: Andalucía y si me apuran: Cádiz y El Puerto. Lagrimas de libertad marinas derramarán mis ojos y mis versos cuando el próximo día veinticinco mis pies abandonen mi hogar en dirección a Terrassa, donde habitaré sine die. Atrás quedaron mis tardes de paseo por el barrio, mis noches flamencas, mi etapa de locutor o los días cubriendo o presentando con amor actos tradicionales o solidarios. Ya veo el final.

Veo acercarse el momento de partir; de abandonar mi mundo para renacer lejos. Solo puedo prometer una cosa: no dejar de escribir y de dedicarle versos a mi ciudad, a la que tanto he dado por amor y de la que tanto he recibido en mi construcción como persona . No sé cómo será el magnifico colegio al que voy ni cómo resultará mi adaptación a mi nueva " guarida del loco" ni mis nuevos alumnos .

No sé cuál será mi aprendizaje, cuales mis obras ni cuán intensa mi nostalgia. Solo puedo esperar a que sean la vida y el tiempo quienes me saquen de duda y determinen cuál será el tono y el contenido de mis próxima carta, la cual me he comprometido a escribirte. Sean estas líneas el testigo fiel de las palabras que a tí, querido lector , te dedica el que dentro de unos días pasará a ser un loco poeta andaluz emigrante.