Los ecologistas denuncian que la mayoría de las vallas publicitarias en El Puerto no tienen licencia

Ecologistas en Acción ha manifestado que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María reconoce la falta de control existente en estos últimos años sobre las vallas publicitarias y otros soportes de publicidad, según se desprende del informe requerido por el Consejo de Transparencia de Andalucía, firmado por el concejal delegado del área de Innovación, Comunicación y Simplificación Administrativa, Javier Bello, al que ha tenido acceso la organización.

En este sentido, los ecologistas han subrayado que en la periferia del casco urbano de El Puerto se puede comprobar el gran número de vallas publicitarias existentes. La presencia de estos elementos "rompe con la armonía estética del paisaje y el entorno, además de crear una contaminación visual y un riesgo para la seguridad vial".

Ecologistas en Acción ha contabilizado más de 200 vallas publicitarias en solo cuatro de las principales vías de acceso a la ciudad: avenida Víctimas del Terrorismo con 35 vallas, avenida de Fuentebravía con 36, antigua Nacional IV con 120 y carretera del Juncal con 15.

Ante esta proliferación de vallas publicitarias "y la sospecha de que muchas de ellas no contaran con autorización", Ecologistas en Acción solicitó en junio de 2023 información al Ayuntamiento sobre: el número de vallas que tenían autorización y pagaban la tasa correspondiente, las autorizadas y el importe recaudado en concepto de tasa entre los años 2021 y 2022, y los expedientes sancionadores abiertos; además de que se procediera a ordenar la retirada de aquellas que no contarán con autorización y no estuvieran al corriente del pago de las tasas.

Ante la negativa municipal a facilitarnos esta información, elevamos reclamación ante el Consejo de Transparencia de Andalucía (CTA), quien en diciembre de 2023 dictó resolución instando al Ayuntamiento a facilitar la información en el plazo de 10 días. El ayuntamiento, incumpliendo la resolución del CTA, no fue hasta el pasado 15 de mayo cuando remitió, aunque de forma incompleta, la información. "De su examen y a pesar de su falta de claridad y concisión, se deduce que sólo una mínima parte de las vallas publicitarias disponen de licencia y están al corriente del canon".

Es lamentable que el equipo de gobierno no aplique la “Ordenanza municipal de las instalaciones y actividades publicitarias en El Puerto de Santa María” de 1996, que en su exposición de motivos indica que “se ha procedido a aprobar la presente Ordenanza, para que proteja enclaves estratégicos como el litoral, los espacios naturales protegidos, el conjunto histórico-artístico y a su vez dota de una seguridad jurídica tanto al ciudadano como a los empresarios del sector, frente, a la muy frecuente competencia desleal.”