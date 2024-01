El Ayuntamiento deberá informar a los ecologistas sobre las vallas publicitarias en los accesos a El Puerto

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María deberá informar a Ecologistas en Acción sobre las vallas publicitarias que han sido instaladas en los últimos meses en accesos principales de la ciudad. Así lo han indicado los ecologistas, que solicitaron esta información "ante la proliferación de vallas publicitarias situadas sobre todo con vistas a las vías de acceso a la ciudad". Ecologistas en Acción de El Puerto reclamó esta información "ante la sospecha de que estén colocadas sin autorización o vulnerando la legalidad vigente", solicitando una serie de datos públicos al Ayuntamiento.

Dichos datos se referían al número de vallas publicitarias autorizadas en los dos últimos años, censo existente de vallas autorizadas y localización, así como posibles expedientes sancionadores abiertos en los últimos años, e información sobre el importe recaudado por las tasas.

La información fue solicitada por los ecologistas en junio de 2023, dirigiéndose al Portal de Transparencia del Ayuntamiento. No obstante, transcurrido el mes que la ley otorga a la administración para contestar, "no se recibió la misma", por lo que la asociación acudió, como en otras ocasiones, en agosto de 2023 al Consejo de Transparencia de Andalucía (CTA) "para poder ejercitar el derecho que le asiste". No es la primera vez que el CTA ha recriminado al Ayuntamiento de El Puerto "la falta de transparencia en relación con la información solicitada por Ecologistas en Acción. No obstante, a pesar de estas advertencias, nuestro ayuntamiento se vanagloria de ser transparente pero nada más lejos de la realidad", advierte la asociación.



El Consejo de Transparencia dictaminó por lo tanto en una resolución de 19 diciembre de 2023, en primer lugar, que "la entidad reclamada deberá facilitar al reclamante la información solicitada, teniendo en cuenta lo indicado en apartado primero del Fundamento Jurídico Quinto". De igual forma, dispuso poner a disposición del reclamante (Ecologistas en Acción) "la parte de la información pública solicitada que se ha remitido a este Consejo, en los términos previstos en el apartado segundo del Fundamento Jurídico Quinto".

En segundo lugar, instó a la entidad reclamada (el Ayuntamiento) a que remita al propio Consejo de Transparencia en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique la Resolución, las actuaciones realizadas, "incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas".



Los ecologistas recuerdan que en El Puerto de Santa María hay una ordenanza municipal de instalaciones y actividades publicitarias que regula las condiciones técnicas y los requisitos para la colocación de vallas publicitarias en solares privados con vistas a vías urbanas. En su exposición de motivos se indica: “De todos es conocida la problemática medioambiental que sufren las zonas verdes y forestales de toda la geografía nacional. Pero con ser ello importante no es menos cierto que existe también un concepto de medio ambiente urbano, donde la publicidad supone un impacto ambiental de primera envergadura. A fin de normalizar y encauzar tal actividad en el término municipal y de disminuir, en lo posible, su agresión sobre el medio ambiente, es por lo que se ha procedido a aprobar la presente Ordenanza, para que proteja enclaves estratégicos como el litoral, los espacios naturales protegidos, el conjunto histórico-artístico y a su vez dota de una seguridad jurídica tanto al ciudadano como a los empresarios del sector, frente, a la muy frecuente competencia desleal”.



Entre otras cuestiones establece la prohibición de colocación de las vallas publicitarias en terrenos con arbolado o que limiten la visibilidad. Igualmente, además de las prohibiciones, establece el procedimiento de concesión y el régimen sancionador en el supuesto de incumplimiento de la ordenanza o colocación de las vallas sin autorización que obligaría, además de la sanción, a su inmediata retirada.



Por otra parte, la ordenanza fiscal número 28 reguladora de la tasa por instalación de anuncios ocupando el dominio público local, establece los importes anuales que deben de abonar al Ayuntamiento las empresas propietarias de las vallas publicitarias. "La falta de control sobre estas vallas supondría un grave quebranto en las arcas públicas municipales", subrayan los ecologistas.



Ecologistas en Acción ha contabilizado más de 200 vallas publicitarias en cuatro de las vías de acceso a la ciudad, poniendo en conocimiento del Ayuntamiento esta situación "a efectos de proceder a ordenar la retirada de aquellas que no cuenten con la autorización o no estén al día en el pago de las tasas". Las vías de acceso que han sido examinadas son: la avenida Víctimas del Terrorismo, con 35 vallas; avenida de Fuentebravía, con 36; antigua Nacional IV, con 120 vallas, y carretera del Juncal con 15. "Esta acumulación de vallas ocasiona una contaminación visual de carácter comercial que impide visualizar el entorno", concluye la asociación.