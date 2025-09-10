Los ecologistas apoyan a los regantes de Doña Blanca sobre la mala calidad del agua

Ecologistas en Acción de El Puerto muestra su apoyo a la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bajo Guadalete ante el anuncio de que acudirá a la Fiscalía para denunciar la mala calidad que desde hace años tienen las aguas que emplean para el riego de sus cultivos procedentes del río Guadalete, un problema no solo agrícola, sino también medioambiental y de salud pública. "Ecologistas en Acción llevamos años denunciando la contaminación de las aguas del Bajo Guadalete, con frecuentes episodios de mortandades de peces", recuerdan.

La Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bajo Guadalete lleva años demandando ante las administraciones públicas la mejora de la calidad de las aguas de riego para sus cultivos "debido a los vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Jerez de la Frontera y de la industria azucarera, ocasionándoles pérdidas en sus producciones o incluso el abandono de los cultivos. Estas aguas son captadas del río Guadalete junto al azud de El Portal, aguas abajo del punto de vertido autorizado de la EDAR", señalan, y añaden que "los propios análisis encargados por la Comunidad de Regantes han detectado en las aguas con las que son regados sus campos: bacterias, metales pesados, productos químicos, sales y otras sustancias que son perjudiciales para los cultivos, la salud humana y el medio ambiente.

Así, los ecologistas denuncian que "la mala calidad de estas aguas no solo ocasionan pérdidas en los cultivos, sino que también representan un problema de salud pública al ingerir los productos cultivados. Además, estos vertidos de aguas presuntamente depuradas siguen ocasionando frecuentes mortandades de peces junto al azud de El Portal".

Este problema afecta especialmente a los regantes del Poblado de Doña Blanca, que suma unas 800 hectáreas, ya que los regantes de la margen izquierda captan el agua del Canal del Guadalcacín, cuya conexión al río está a 2 kilómetros aguas arriba de la EDAR.

A pesar de que la Comunidad de Regantes lleva años solicitando soluciones a las administraciones públicas, en especial de las Delegaciones Territoriales de Medio Ambiente, y de Agricultura y Agua de la Junta de Andalucía, solo han recibido promesas e incumplimientos.

Desde Ecologistas en Acción también han denunciado en reiteradas ocasiones mortandades de peces en el curso bajo del río Guadalete, no siempre debidas a fenómenos naturales (por ejemplo anoxia por la disminución del caudal del agua del río, incremento de la temperatura del agua…), solicitando una correcta depuración de las EDARs de las poblaciones de su entorno y la clausura de todos los puntos de vertidos ilegales al río, con sanciones ejemplarizantes a sus responsables.

"Exigimos a las administraciones correspondientes que den definitivamente una solución a este grave problema, implantando el tratamiento terciario en la EDAR de Jerez; con un Plan de Inspecciones de identificación y control de todos los vertidos, legales e incontrolados, al río Guadalete, clausurando aquellos no autorizados; se estudie la posible contaminación por pesticidas y fertilizantes, y se realice un estudio edafológico de los terrenos", añaden.

Por último, apoyan la demanda de los regantes de provisionalmente desviar el emisario de la EDAR aguas abajo del punto de captación de la Comunidad de Regantes, "solución que se debe acometer con prontitud", concluyen.