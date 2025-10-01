Donación del libro 'El orden de los tiempos' a las bibliotecas públicas de El Puerto

En un gesto que honra la memoria viva de El Puerto de Santa María, los autores Manolo Morillo y Enrique Bartolomé han hecho entrega de dos ejemplares de su obra 'El orden de los tiempos' a las bibliotecas públicas 'Rafael Esteban Poullet' y 'María Teresa León'. Esta donación tiene como propósito enriquecer los fondos de la sección de Autores Portuenses, respondiendo a la creciente demanda de lectores que buscan conocer las grandes y pequeñas historias que conforman el alma de la ciudad.

“El libro maduró cuando decidimos conocer nuestras calles, nuestros paisajes y, sobre todo, nuestro paisanaje”, comenta Enrique Bartolomé. Concebido como una colección de relatos por capítulos, es un homenaje a las vivencias cotidianas que conforman el tejido emocional de El Puerto. “Nos gustan las historias vengan de donde vengan”, afirma Manolo Morillo, “pero si éstas proceden de nuestro entorno más cercano, se convierten en pequeños regalos que envolvemos en papel celofán y mostramos tal como nos llegan, sin ningún tipo de aliño acoplado”.

La obra cuenta además con las ilustraciones de la pintora María Lizaso, cuya sensibilidad artística complementa y realza cada relato, convirtiendo el libro en una experiencia visual y literaria profundamente arraigada en la identidad local.

Con esta entrega, los autores reafirman su compromiso con la cultura portuense y su deseo de compartir con la comunidad historias que, aunque humildes en apariencia, laten con la fuerza de lo auténtico. Una invitación a leer El Puerto desde dentro, con ojos que reconocen y corazón que recuerda.

El libro está a la venta en las distintas librerías de El Puerto.